Mlp: Daran scheiden sich die Geister

Der Kurs der Aktie Mlp steht am 19.11.2018, 17:56 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 4,87 EUR. Der Titel wird der Branche "Asset Management & Custody Banken" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Mlp entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Mlp damit 19,69 Prozent unter dem Durchschnitt (12,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Asset Management" beträgt 18,65 Prozent. Mlp liegt aktuell 25,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mlp. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Mlp-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mlp vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 7,13 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (4,88 EUR) ausgehend um 46,17 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Mlp von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.