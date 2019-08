Mladen Petric, René Adler und Hannes Wolf verstärken ab sofort das Expertenteam der Fußball-Übertragungen von Sky Sport

Unterföhring (ots) -- Petric und Adler werden als wechselnde Experten bei den PremierLeague und Bundesliga-Übertragungen eingesetzt- Wolf kommt vorwiegend im Rahmen der Bundesliga-Übertragung aufSky zum Einsatz- Frank Buschmann ab dieser Saison auch Topspiel-Kommentator,Premiere beim ersten tipico Topspiel der Woche BorussiaMönchengladbach gegen Schalke 04- Neue Kommentatoren bei der Premier League Übertragung: JoachimHebel und Hannes HerrmannUnterföhring, 5. August 2019 - Sky Sport verstärkt dasExpertenteam bei seinen Fußball-Übertragungen und setzt dabei aufbekannte Gesichter aus der Fußball-Bundesliga. Mladen Petric, RenéAdler und Hannes Wolf werden neue Sky Experten und dabei regelmäßigbei den Fußball-Übertragungen von Sky Sport eingesetzt.Mladen Petric und René Adler werden Teil des Expertenpools derneuen Premier League auf Sky. Sie werden im Wechsel mit dem SkyExperten Erik Meijer und zusammen mit dem Moderator FlorianSchmidt-Sommerfeld am "Super Sunday" durch das "Match of the Week"und die Highlight-Sendung "What a strike!" führen. Am ersten Spieltaghat René Adler seinen ersten Premier League Einsatz und wird mitSchmidt-Sommerfeld die Zuschauer zunächst auf das "Match of the Week"einstimmen und anschließend die 90 Minuten kommentieren.In der Bundesliga setzt Sky auf die bewährten Top-Experten LotharMatthäus und Dietmar Hamann. Während Matthäus zusammen mit ModeratorSebastian Hellmann das Topspiel der Woche live aus dem Stadion alsExperte begleiten wird, kommt Dietmar Hamann künftig fest am Samstagzum Einsatz. Zusammen mit Esther Sedlaczek oder Michael Leopold imWechsel wird er seine Einschätzungen zu den Samstagspartien derFußball-Bundesliga liefern.Hannes Wolf erweitert das Expertenteam am Bundesliga-Sonntag aufSky. Am Sonntag werden rotierend Jessica Libbertz und Britta Hofmannzusammen mit einem wechselnden Experten die Sonntagsspiele begleiten.Zum Expertenpool gehören am Sonntag neben Wolf, Adler und Petriczudem Heribert Bruchhagen und Ewald Lienen.Auch bei den Kommentatoren gibt es Änderungen bei Sky. FrankBuschmann wird ab der kommenden Fußball-Bundesligasaison auch dastipico Topspiel der Woche kommentieren. Damit erweitert er das Teamum Wolff-Christoph Fuss, Kai Dittmann und Martin Groß. Buschmann wirdgleich am 1. Spieltag seine Premiere feiern und am 17. August dasTopspiel Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04 live kommentieren.Mit Joachim Hebel und Hannes Herrmann verzeichnet Sky zudem zweiNeuzugänge bei den Kommentatoren. Hebel und Herrmann kommen zunächstprimär bei den Live-Übertragungen der Premier League zum Einsatz.Zu den NeuzugängenMladen Petric war während seiner fußballerischen Laufbahn inDeutschland für den Hamburger SV und Borussia Dortmund aktiv. Zudemspielte er für die Grasshoppers Club Zürich, FC Basel, FC Fulham,Westham United und zuletzt bei Panathinaikos Athen. Zudem absolvierteer 45 Nationalspiele für KroatienRené Adler begann seine Fußballer-Karriere bei Bayer 04 Leverkusenund wurde dort auch Nationalspieler, unter anderem war er im Kaderfür die EM 2008. Zu seinen weiteren Stationen zählte der Hamburger SVund FSV Mainz 05, wo er seine Karriere beendete.Hannes Wolf war zuletzt in der vergangenen Zweitligasaison Trainerdes Hamburger SV. Seine erste große Trainerstation hatte Wolf beimVfB Stuttgart, den er 2017 zum Wiederaufstieg führte. Zuvor war erals A-Jugend Trainer bei Borussia Dortmund tätig, die er 2015/16 zurdeutschen A-Jugend Meisterschaft führte.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell