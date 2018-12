Mizuno USA transformiert die Produktentwicklung nach der Implementierung von Centric PLM

Finanztrends Video zu



Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -"Centric ist der erste anlaufpunkt für alle, die antworten aufihre fragen suchen" von anfänglichen qualen zu höchstleistungen beiMizuno USACentric Software freut sich die Erfolgsgeschichte mit dem KundenMizuno USA zu veröffentlichen.Mizuno USA ist eine Tochtergesellschaft der Mizuno Corporation,des Sportartikelriesen, der 1906 von zwei Brüdern im japanischenOsaka gegründet wurde. Mizuno verkaufte ursprünglich Sportartikel fürin der westlichen Welt beliebte Sportarten wie Baseball, begann aber1907 damit, sportliche Kleidung auf Bestellung herzustellen undbrachte 1933 sein berühmtes Sortiment von Golfschlägern heraus. 1961eröffnete Mizuno in Los Angeles seine erste Fabrik auf amerikanischemBoden. Dies war die Geburtsstunde von American Mizuno, heute bekanntals Mizuno USA.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/770629/Centric_Software_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/800828/Centric_Mizuno.jpgTim Rumer, Director of Product Lifecycle Management bei MizunoUSA, erinnert sich daran, dass ihm die Fertigungsplanung undProduktentwicklung für Sportartikel früher oft Kopfschmerzenbereiteten."Wir hatten ein regelrechtes 'Aha-Erlebnis'. Die Produktmanagerarbeiteten früher bis zum letzten Moment an ihren Kollektionen, diesie dann ganz zum Schluss vorstellten. Niemand wusste auch nuransatzweise, was geplant war, wenn sie nicht gerade sehr gut mit derjeweiligen Branche vertraut waren. Es war fast gar keineZusammenarbeit bei der Entwicklung möglich. Wir wollten einfachwissen, was gerade in Planung war und realistische Zeitrahmen fürProdukteinführungen setzen."Heute ist das alles viel einfacher. Mizuno USA setzt jetzt aufCentric ?s Product-Lifecycle-Management (PLM) für alleGeschäftsbereiche und in allen 28 Produktkategorien. Centric wurdevon den Anwendern begeistert aufgenommen und hat sich zurStandardplattform für die Kommunikation und die Produktentwicklung inunserem Unternehmen entwickelt.Seit Mizuno USA Centric PLM eingeführt hat, konnten sie denschwierigen Prozess der Produktentwicklung vereinfachen. So wurden innur einem Jahr die Kapazitäten der Category Manager um bis zu 75 %erhöht und die SKU-Zahlen in einem Geschäftsbereich um eindrucksvolle10,2 % gesteigert.Wie haben sie das geschafft?Dann lessen Sie hier die gesamte Erfolgsgeschichte. (https://www.centricsoftware.com/wp-content/uploads/2018/12/Mizuno_SuccessStory_DE.pdf)Demo-Version Anfordern(http://www2.centricsoftware.com/l/35842/2018-11-21/rw7kx6)Mizuno (http://www.mizuno.com)Mizuno USA, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaftder Mizuno Corporation, eines der größten spezialisiertenSportartikelhersteller der Welt. Mizuno USA, Inc. produziert undvertreibt Baseball-, Golf-, Softball-, Lauf-, Schwimm-, Tennis- undVolleyballausrüstung, Kleidung und Schuhe für Nordamerika. MizunoUSA, Inc. hat seinen Sitz in Norcross, Ga.Centric Software (http://www.centricsoftware.com)From its headquarters in Silicon Valley and offices in trendcapitals around the world, Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle imSilicon Valley und mit Zweigstellen in Hauptstädten rund um denGlobus bietet Centric Software den führenden Namen aus den BereichenFashion, Retail, Schuhe, Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport undKonsumgüter eine Plattform für die digitale Transformation. CentricVisual Innovation Platform (VIP) ist eine Reihe von visuellen,vollständig digitalen Interfaces, die für Touchscreen-Geräte wie iPadund iPhone und für großformatige Touchscreens konzipiert sind.Centric VIP, die echte Revolution für Entscheidungsfindung und dieAutomatisierung der Ausführung, reduziert das Time- to-Marketbeträchtlich und verbessert die Reaktionsfähigkeit angesichts neuerTrends. Das Aushängeschild des Unternehmens, dieProduct-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietetprofessionelle Funktionen für Merchandiseplanung, Produktentwicklung,Sourcing, Businessplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement,die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnittensind. Centric SMB-Lösungen stellen umfassende PLM-Lösungen aufGrundlage innovativer Technologien und über die Jahre angesammelterKenntnisse des Unternehmens für kleine Firmen bereit.Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungenerhalten, darunter den "Frost & Sullivan Product Leadership Award inRetail, Fashion, and Consumer GoodsPLM" im Jahr 2018 und den "Frost &Sullivan ?s Global Retail, Fashion, and Apparel PLM ProductDifferentiation Excellence Award" im Jahre 2016 und 2012. In denJahren 2013, 2015 und 2016 war Centric auf der Liste derGlobal-Top-100 von Red Herring.Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software.Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Eigentümer.Media Contacts:Centric SoftwareEurope:Kristen Salaun BatbyEMEA Marketing Managerksalaun-batby@centricsoftware.comPressekontakt:+33(0)6-87-88-23-22Original-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell