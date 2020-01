Mixtile Limited stellt auf der CES 2020 die anpassbaren KI-basierten und datenschutzorientierten Smart Home-Lösungen Mixtile Edge und Mixtile Link vor

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Mixtile Limited (https://www.mixtile.com/), einführendes chinesisches Unternehmen für Smart Home-Technologie, stellte auf derCES 2020 seine neuesten Produkte vor, darunter Mixtile Edge und Mixtile Limited.Mixtile Limited entwickelt und vertreibt Smart Home-Steuerungssysteme und-lösungen, die sowohl den Gerätezugriff und die Datensicherheit funktionellverbessern als auch die Reaktionszeit des Systems beschleunigen.Die Consumer Electronics Show 2020 (CES 2020) war für Mixtile ein großer Erfolg.Mixtile möchte das Leben von Anwendern durch wirklich einfache, schnelle undäußerst sichere intelligente Automatisierungstools vereinfachen und hat nunseine neuesten Produkte und Lösungen für verschiedene Anwendungen angekündigt.Mixtile Edge und Mixtile Link werden die Produktlinie von Mixtile im Mixtile Hubergänzen. Darüber hinaus stellte Mixtile auch seine neuesten IoT-Lösungen fürintelligentes Wohnen sowie intelligente Hotels und Pflegeheime vor.Bei der Entwicklung vom Mixtile Hub standen Datenschutz, Zuverlässigkeit undFlexibilität im Vordergrund. Das trifft auch auf Mixtile Edge und Link zu. BeideProdukte weisen die gleichen Funktionen auf, für die auch Mixtile Hub beiAnwendern beliebt ist. Dazu zählen lokale Verarbeitung, lokale Speicherung, hoheKompatibilität und mehr. Zusätzlich verfügen Mixtile Edge und Link über zweiweitere bedeutende Funktionen: Netzausbau und künstliche Intelligenz."Im Gegensatz zu anderen Smart Home-Gateways auf dem Markt kann mit Mixtile Edgeund Link ein zuverlässiges, sicheres und schnelles AIoT-Netz (ArtificialIntelligence of Things) über eine wesentlich größere Fläche hinweg aufgebautwerden, wie z. B. Villen, Anwesen und Mehrfamilienhäuser", erklärte Martin, CEOvon Mixtile Limited, auf der CES. "Wird Mixtile Edge als Kern des AIoT-Netzesverwendet, kann eine beliebige Anzahl an Mixtile Links verknüpft werden, um dieNetzabdeckung auszubauen. Sämtliche persönliche Daten werden weiterhin lokalverarbeitet und gespeichert."Mixtile Limited möchte als Unternehmen vordergründig Steuerungen, Produkte undLösungen für intelligentes Wohnen anbieten, die nicht nur das Leben besser undeinfacher gestalten, sondern auch Datenschutz und -sicherheit priorisieren.Mixtile bietet durch seine Hardware- und Softwareplattformen kundenspezifischeLösungen für intelligentes Wohnen und intelligente Gebäude, die Anwendernmiteinander verbundene Systeme mit höherem Nutzen, gesteigerter Effizienz sowieverbesserter Sicherheit und höherem Schutz bereitstellen.Mixtile, das sich auf IoT, Hardware-Entwicklung, Open Source-Anwendungen undSmart Home-Produkte spezialisiert, erfährt seit 2016 konstantes Wachstum. DasUnternehmen führt Forschungs- und Entwicklungsarbeit zu Smart Home-Produkten und-Plattformen durch. Außerdem konzipiert, produziert und vermarktet es diegesamte Palette an Smart Home-Produkten und -Lösungen von Mixtile.Pressekontakt:pr@mixtile.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1076315/Mixtile_Edge.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127794/4492102OTS: MixtileOriginal-Content von: Mixtile, übermittelt durch news aktuell