Mixpanel beschleunigt die internationale Expansion in Europa und Asien und steigert das jährliche Umsatzwachstum um 69 bzw. 124 Prozent.

Nach einem Jahr mit bemerkenswertem Kundenwachstum baut Mixpaneloffiziell seine globale Marktpräsenz mit zwei neuen Niederlassungenin London und Singapur aus, um mehr als 17.000 internationale Kundenzu bedienen, die 40 Prozent des bisherigen Gesamtumsatzes desUnternehmens ausmachen.San Francisco (ots/PRNewswire) - Mixpanel (https://mixpanel.com/),die weltweit führende Plattform für die Analyse des Nutzerverhaltens,gibt heute ihre strategische Marktexpansion nach Europa, denMittleren Osten und den asiatisch-pazifischer Raum bekannt, um dieglobale Nachfrage nach Nutzerverhaltensanalysen zu decken undbestehende Kunden regional bestmöglich zu unterstützen. Ohne eineformale Präsenz im Ausland bedient das Unternehmen derzeit einwachsendes Portfolio von mehr als 17.000 internationalen Kunden, die40 Prozent des Unternehmensumsatzes ausmachen.Allein im zweiten Quartal dieses Jahres stiegen die jährlichenwiederkehrenden Umsätze von Mixpanel in Europa und Asien um 69Prozent bzw. 124 Prozent, was die Notwendigkeit einer weiterenglobalen Orientierung und eines fortlaufenden Wachstumsunterstreicht. Als Teil der Expansionsstrategie eröffnete MixpanelNiederlassungen in London und Singapur mit dem Ziel, die Einstellungneuer Mitarbeiter in allen Geschäftsbereichen zu intensivieren, dieReaktionszeiten zu verbessern und die professionellenDienstleistungen für den internationalen Kundenstamm anzupassen undzu erweitern.Diese internationale Dynamik verdeutlicht die steigende Nachfragenach Nutzerverhaltensanalysen, nicht nur von Technologieunternehmen,sondern auch von globalen, branchenübergreifend führenden Unternehmenunter anderem in den Bereichen Medien, Finanzdienstleistungen, Handelund Industrie."Bei der Notwendigkeit, das Nutzerverhalten besser zu verstehen,um Erkenntnisse zu gewinnen und Produktinnovationen und -wachstumvoranzutreiben, handelt es sich um keine regionale, sondern eineglobale Herausforderung", sagt Pierre Berlin, Vice President ofGlobal Sales. "Unsere internationalen Kunden wie BMW, Experian undViacom 18 nutzen die Kraft dieser Erkenntnisse, um bessereKundenerlebnisse bereitzustellen, unabhängig davon, ob es sich umgroße Unternehmen, junge Start-ups handelt, unabhängig von ihremStandort."Nutzeranalysen sind nicht nur Unternehmen vorbehalten, dieSoftwareentwicklung als Schwerpunkt haben, sondern jedemMarktsegment, in dem schnelles Wachstum der technologischenInnovation anstrebt. Dazu gehören auch branchenführende Unternehmen,die ihre Geschäftsmodelle auf digitale Produkte und Erlebnisseausrichten. Da Kunden immer mehr Interesse an nahtlosen Beziehungenmit Unternehmen zeigen, sind die Branchen unabhängig von ihremphysischen Standort dazu gezwungen, ihre Produkte undDienstleistungen so zu entwickeln, um dieser Kundenanforderunggerecht zu werden."Vor fast zehn Jahren demonstrierten schnell aufsteigende neueAkteure und Early Adopters in der High-Tech-Branche dieLeistungsfähigkeit der Nutzerverhaltensanalyse, wenn es darum geht,intelligente Entscheidungen zu treffen, Silos zwischen Teamsaufzulösen und schneller zu handeln, um die Nutzerfreundlichkeit zuverbessern. Silicon Valley hat jedoch kein Monopol auf Innovation",sagte Amir Movafaghi, CEO von Mixpanel."Große Konzerne und Fortune-100-Unternehmen auf der ganzen Weltwenden die agilen datengestützten Verfahren von Technologie-Start-upsan, um in der heutigen digitalen Wirtschaft führend undwettbewerbsfähig zu sein."Unternehmen wie Skyscanner und Vente-Privee verlassen sich inhohem Maße auf Nutzerdaten, um sich einen Wettbewerbsvorteil zuverschaffen. Nutzerinformationen helfen diesen Unternehmen nicht nur,ihre Kunden besser zu bedienen, sondern verändern auch die Art undWeise, wie Menschen in der heutigen mobilen und Omnichannel-WeltProdukte und Dienstleistungen kaufen."Mixpanel liefert uns fortlaufend neue Erkenntnisse über dasNutzerverhalten, mit denen wir Einkaufstrichter optimieren und einbegeisterndes Einkaufserlebnis schaffen, das unsere Kunden lieben undMarken verkaufen wollen", sagte Pierre Gosset, Digital Analytics Leadbei Vente-Privee.Während sich der größte Teil des bestehenden Datenanalysemarktesauf die Konsolidierung konzentriert, hat sich Mixpanel die globaleExpansion zum Ziel gesetzt, um seinen Kunden weiterhin umfassendeErkenntnisse durch ihre Daten zu ermöglichen. 