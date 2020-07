Mix wie los - Innovation auf dem CBD-Markt / Berliner Start-Up Aurum Care stellt maßgeschneiderte Cannabidiol-Produkte her - und bietet komplett THC-freies Mittel an

Berlin (ots) - Das im Juni 2020 gegründete Unternehmen Aurum Care produziert und vertreibt Produkte mit dem Wirkstoff Cannabidiol (CBD), einem Bestandteil der weiblichen Hanfpflanze ( Cannabis sativa L.). Cannabidiol-Präparate bewähren sich mehr und mehr bei zahlreichen physischen und psychischen Beschwerden, in der Schmerzbehandlung und bei der Linderung starker Nebenwirkungen verschiedener konventioneller Arzneimittel. Cannabidiol (CBD) ist nicht psychoaktiv und daher frei erhältlich.Die Produkte können individuell zusammengesetzt werden. Aurum Care bietet überdies ein Mittel an, welches gänzlich ohne THC (9-Tetrahydrocannibinol) auskommt. In dieser Kombination ist das Unternehmen Pionier in einem ständig wachsenden Markt.Um die optimale Sicherheit und höchste Qualität ihrer Produkte zu gewährleisten, verwenden die Gründer ausschließlich zertifizierte Grundprodukte (Full Spectrum - d.i. mit allen bioaktiven Komponenten) aus der Europäischen Union und den USA mit nachgewiesenen Lieferketten.Produziert wird im eigenen Labor in Berlin-Köpenick. Die Gründer gewährleisten schnelle Lieferung. Der Versand nach Deutschland und Europa erfolgt innerhalb eines Tages. Kunden sind Einzelpersonen, Großhandel und Wiederverkäufer.Das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens ist die maßgeschneiderte Zusammensetzung der Produkte. Kunden können den Cannabidiol-Gehalt sowie die Anzahl und Kombination der Terpene (aromatische Wirkstoffe) auf der Webseite des Unternehmens individuell auf den je eigenen Bedarf abstimmen und direkt bestellen.Ihr Angebot umfasst des Weiteren ein CBD-Öl, welches frei von THC ist. Im Konkurrenzumfeld sind THC-Gehalte bis 0,2 Prozent Standard - Aurum Care bietet ein Produkt an, das nachweislich keine Spuren von THC enthält und dem Kunden in allen maßgeschneiderten Kombinationen zur Verfügung steht.Gründer und Geschäftsführer Martin Ristau: "Wir wollen Menschen dabei unterstützen, die für sie optimale Anwendung von CBD-Produkten zu finden und dabei einer der ältesten Heilpflanzen der Welt zu einer neuen Karriere verhelfen."Ein Motiv für die Gründung liegt im Familien- und Freundeskreis. Nach eigenen positiven Erfahrungen mit CBD konnten Martin Ristau und Mario Pintar auch anderen helfen, ihre Beschwerden zu lindern. So entstand die Idee, mit Aurum Care noch mehr Menschen durch einen zuverlässigen Zugang zu CBD das Leben zu erleichtern.Pressekontakt:Martin RistauSassnitzer Straße 4, 14199 BerlinProduktionsstätte: Drachholzstraße 5 in 12587 BerlinTel. 030-223 292 61Mobil: 0157-345 28 227Website: http://www.aurum-care.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/146047/4644567OTS: Aurum CareOriginal-Content von: Aurum Care, übermittelt durch news aktuell