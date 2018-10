Mix it up! Energy Drink 28 BLACK startet Deckelcode-Gewinnspiel / Cocktail mixen und gewinnen (FOTO)

Luxembourg/Berlin (ots) -Bei 28 BLACK wird ab sofort geschütte(l)t und gerührt! Der EnergyDrink ist mit seiner Geschmacksvielfalt der perfekte Mixer, wenn esum die richtigen Zutaten für kreative Drinks geht. Und deshalb drehtsich das aktuelle 28 BLACK Online-Gewinnspiel um das Thema Cocktails.Gesucht wird die richtige Menge 28 BLACK Açaí für den "London Red28". Mit nur einem Deckelcode, etwas Geschick und Köpfchen können dieTeilnehmer im Aktionszeitraum bis zum 25. November 2018 unterwww.28black.de eine von täglich drei 24er-Boxen mit den Sorten Açaí,Baobab, Pink Grapefruit-Mint und Classic für die nächsteCocktail-Party zuhause gewinnen. Die Sorten eignen sich fürklassische Longdrinks oder ausgefallene Cocktails - da ist für jedendie passende Sorte dabei. Und damit die Dosen auch gleich gekühltwerden können, wird am Ende der Aktion zusätzlich unter allenTeilnehmern ein cooler 28 BLACK Mini-Kühlschrank verlost, den esnirgendwo zu kaufen gibt.Rezept:London Red 284 cl Gin2 cl Limettensaft8 cl 28 BLACK Açaí1 Barlöffel Rohrzucker1/2 Limette FrischeMinze Crushed IceDie Limette vierteln und in einem Glas mit etwas Rohrzuckerandrücken. Crushed Ice und Gin hinzufügen. Dann den Limettensaftbeigeben und mit 28 BLACK Açaí auffüllen. Vorsichtig umrühren. MitMinze garnieren.Weitere 28 BLACK Rezeptideen mit und ohne Alkohol finden sichunter www.28black.comÜber 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbHvertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zumUnternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin undKonservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. DieProduktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassischüber fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- undzuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auchoptisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbaresDesign mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie "ExcellentCommunications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. Canadian Mineral Water Dev. S.A.Sibylle Erler5, rue HeienhaffL-1736 Senningerberg (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 50s.erler@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKurfürstendamm 37D-10719 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuell