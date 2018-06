Mitwirkung von CryptoKitties bei Ubisofts erstem Blockchain-Hackathon: Blockchain Heroes

Montreuil, Frankreich (ots/PRNewswire) -Ubisofts Hackathon signalisiert immenses Potenzial derBlockchain-Technologie für die Gaming-BrancheVom 29. Juni bis 1. Juli 2018 wird eine Jury, bestehend aus RohamGharegozlou, CEO von CryptoKitties, Yves Guillemot, Gründer und CEOvon Ubisoft, Ken Timsit von Consensys, Fred de Villamil von Ledgersowie Matthew Tomkinson, UX Director von Ubisoft, Frankreich, dieErgebnisse des Ubisoft Hackathons 'Blockchain Heroes' entscheiden,bei dem Entwicklerteams sich mit der Integration vonBlockchain-Technologie und Gaming befassen.Schon Ende 2017 stellte CryptoKitties Verbrauchern dieBlockchain-Technologie vor. Mit seinem weltweit erfolgreichsten Spielauf Blockchain-Basis konnte CryptoKitties 1,5 Millionen digitaleGeldbörsen und 25 Millionen USD in Zahlungen verbuchen, was denpraktischen Nutzen von Kryptowährungen gegenüber regulären Währungenhervorhebt."Spiele, angefangen bei Doom auf PC bis Farmville und Facebook,waren der entscheidende Antriebsfaktor für die Mainstream-Akzeptanzneuartiger Plattformen, und das gilt auch für Blockchain," sagteGharegozlou. "Mit Blockchain entstehen jedoch spannende neueMöglichkeiten für Entwickler wie auch für die Spieler. Spielerngehören ihre digitale Ressourcen im wahrsten Sinne des Wortes, undEntwickler können alle erdenklichen neuen Erlebnisse schaffen."Der weltweit im Bereich der interaktiven Unterhaltung führendeHackathon von Ubisoft setzt die Stärke und das Potenzial der auf über100 Mrd. USD geschätzten Blockchain für die Gaming-Branche in denVordergrund."Wir sind von dem Potenzial der Blockchain fest überzeugt. Siewird für Spieler von großem Nutzen sein und kann zu einemverbesserten Spielerlebnis führen. Bei diesem Hackathon geht esdarum, zu erforschen, wie wir auf ganz neue Weise aus ihnen in dieserUmgebung 'Heroes' machen," sagte Nicolas Pouard, BlockchainInitiative Manager bei Ubisoft.Von der Community geförderte Projekte, die bei Veranstaltungen wieBlockchain Heroes entstehen, brauchen ausschließlich dezentralisierteApps, deren offene Umgebung es den Teams ermöglicht, einfach aufbestehende Konzepte aufzubauen. CryptoKitties vergab erst kürzlichkostenfreie Lizenzen an Entwickler, die ein Blockchain-Erlebniseinrichten. Auch stellte das Unternehmen ein Programm zurUnterstützung von Drittanbieterprojekten bereit, die die beliebtenKätzchen einsetzen, mit dem Entwickler finanziell unterstützt werdenund Tools und Entwicklungserkenntnisse gratis erhalten. Dank derDrittentwickler kann die CryptoKitty eines Spielers, eine digitaleRessource, deren Eigentumsrechte über Blockchain-Technologiegesichert ist, jetzt an Wettkämpfen teilnehmen, auch wahreKatzenkämpfe eingehen und ihre eigenen Kryptowerte sammeln.Beim Blockchain Heroes Hackathon vergibt Gharegozlou demgewinnenden Team eine Sonderausgabe von CryptoKitties. DerKatzenpreis ist eine Kreuzung mit Rabbids, Ubisofts schelmischenKaninchen, die neben Mario, einem der beliebtesten Symbole im Gaming,bei Wettkämpfen auf den obersten Plätzen mitwirkten. Obwohl der Preiskeinen eigentlichen Geldwert hat, wurden vergleichbare exklusiveCryptoKitties bisher für über 100.000 US-Dollar verkauft.Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.cryptokitties.co/heroes-hackathon oderblockchainheroes-ubisoft.com/en/home/(http://blockchainheroes-ubisoft.com/en/home/)Informationen zu CryptoKittiesCryptoKitties ist das weltweit führende Blockchain-Spiel. ImGegensatz zu Kryptowährungen, wie Bitcoin und anderen, sindCryptoKitties Kryptosammelobjekte. Die Kätzchen, die gesammelt undgezüchtet werden können, werden zum Verkauf angeboten, angefangen bei6 USD bis zu sechsstelligen Summen. Weitere Informationen finden Sieauf http://www.cryptokitties.co.Informationen zu UbisoftUbisoft ist ein führender Entwickler, Herausgeber und Vertreibervon interaktiver Unterhaltung und interaktiven Diensten, zu dessenbreitem Angebot weltbekannter Marken Assassin's Creed, Just Dance,Tom Clancys Videospielereihe, Rayman, Far Cry und Watch Dogs zählen.Ubisoft betreibt weltweit Entwicklungsstudios undGeschäftsniederlassungen, deren Teams das Angebot originaler,eindrücklicher Spielerlebnisse auf allen beliebten Plattformenverfolgen, einschließlich Konsolen, Mobiltelefonen, Tablets und PCs.Die Verkäufe von Ubisoft im Geschäftsjahr 2017-18 beliefen sich auf1.732 Millionen EUR. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.ubisoft.com.Für detaillierte Angaben oder Kontakt mit bestimmtenTeammitarbeitern wenden Sie sich bitte an press@cryptokitties.co.Original-Content von: CryptoKitties, übermittelt durch news aktuell