Mitwirkung, auf die es ankommt Angehörige können für Pflegeheimbewohnern viel Positives erreichen

Baierbrunn (ots) - Ob durch Hilfe im Pflegealltag oder Engagementim Heimbeirat - Angehörige von Pflegeheimbewohnern sollten Expertenzufolge in der Einrichtung Präsenz zeigen. In guter Obhut seienHeimbewohner vor allem dann, wenn sich Außenstehende zusätzlich fürihr Wohlergehen einsetzen, betont die Gründerin der gemeinnützigen"Stiftung Stark im Alter", Annette Stegger, im Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber". "Angehörige können so viel Positives fürBewohner erreichen." Umso mehr, je weniger Senioren in der Lage sind,für sich selbst zu sprechen. "Wer auf das Personal angewiesen ist,bekommt das eher zu spüren als diejenigen mit Familienanschluss",sagt die Vorsitzende des Pflege-Selbsthilfeverbands, Adelheid vonStösser. "In gut geführten Heimen suchen Fachkräfte von sich aus denKontakt." Andernfalls solle man aktiv auf das Pflegepersonal zugehenund schon beim Einzug schriftlich festalten, dass man im Heimmitwirken wolle. Treten in Heim Probleme auf, ist es hilfreich, sichmit anderen Angehörigen abzustimmen. "Einzelkämpfer haben es oftschwer, im Heim Missstände abzustellen", so der Leiter derSelbsthilfe-Initiative "Heim-Mitwirkung", Reinhard Leopold. Wenn sichmehrere Helfer zusammentun und Mängel belegen können, "muss dieHeimleitung Farbe bekennen und handeln".