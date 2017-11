München (ots) -Neue Doku-Serie über Kinderärzte und ihre kleinen Patienten- Vier Folgen ab Mittwoch, 15. November 2017, um 21:15 Uhr bei RTL IIDie Pädiatrie ist für Mediziner eine ganz besondereHerausforderung - fachlich genauso wie emotional! Wie kann man einemerkranktem Kind schnellstmöglich helfen? Wie erklärt man den kleinenPatienten ihre Situation? Und wie geht man mit den sorgenden Elternum?"Auf Station - Die Kinderklinik" ist eine neue Doku-Serie über dieÄrzte im Kinderzentrum (KiZ) der Universitätsmedizin Mannheim undihre Teams. Sie alle kämpfen 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahrdafür, dass ihre kleinen Patienten schnell wieder gesund werden. "AufStation" zeigt dabei ganz unterschiedliche Geschichten - vomdramatischen Schulunfall über eine lebensbedrohliche Erkrankung bishin zu einem Geburtsfehler, der behoben werden kann und den kleinenPatienten ein gesundes Leben ermöglicht. Bei manchen Kids dauert dieHeilung Monate, andere können am gleichen Tag wieder nach Hausegehen. Die Doku-Serie zeigt lebensnah und authentisch, wie Eltern undKinder mit den Schicksalsschlägen umgehen und begleitet sie auf ihrerteils schwierigen Reise bis zur Entlassung aus der Kinderklinik.Die kleine Jana (1 ½) leidet an einer Daumenhypoplasie 4. Grades.Ihr Daumen an der linken Hand hat keine Funktion, da derMittelhandknochen fehlt. Ihre Eltern sind schwer mitgenommen: Niemalswird ihre Tochter mit dieser Hand richtig greifen können. Doch beider Erstuntersuchung stellt Dr. Svoboda eine überraschende Lösungvor: Mit einer riskanten Operation könnte der Zeigefinger in einenDaumen verwandelt werden...Der eineinhalbjährige Konstantin ist beim Spielen in der Krippegestürzt und hat eine Platzwunde an der Nase. Seine Mutter sorgtsich, dass der Junge nicht nur oberflächlich verletzt ist, sondernauch eine Fraktur am Schädel hat. Doch Dr. Lange kann zurErleichterung der Eltern schnell Entwarnung geben. Dennoch muss dieWunde genäht werden.Schon seit ihrer Geburt hat die kleine Alice Magenbeschwerden,muss häufig erbrechen und verweigert manchmal die Nahrungsaufnahme.Der Verdacht: Alice leidet unter einem Reflux, d.h.Magenflüssigkeiten dringen ungehindert vom Magen in die Speiseröhre.Bei einer Untersuchung macht Dr. Adam eine besorgniserregendeEntdeckung. Ihm ist klar: Hier muss mehr im Spiel sein als ein"defekter" Wächter zwischen Magen und Speiseröhre. Dr. Adam nimmt diedetektivische Forschung auf. Wird es ihm gelingen, eine Diagnose zustellen und Alice schnell zu helfen?Die vier Episoden von "Auf Station - Die Kinderklinik" werden vonJanus TV produziert.Pressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell