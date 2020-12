Mittwoch: Diese 46 Aktien sind wichtig!

(NASDAQ:NVCN) stieg im vorbörslichen Handel um 109% auf $1,63. Neovasc teilte am Dienstag mit, dass das Unternehmen eine schriftliche Benachrichtigung von der Nasdaq erhalten hat, dass es die in den Nasdaq-Regeln für die weitere Notierung an der Nasdaq festgelegte Mindestpreisanforderung nicht einhält. Dem Unternehmen wurde eine Frist bis zum 14. Juni 2021 eingeräumt, um die Anforderungen wieder zu erfüllen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!