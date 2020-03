Mittwoch-Ausblick | UND Mittwoch? Bei Wirecard (Shorts weniger), Evotec(Stark), Encavis(Rating) + Termine der Woche

Aber wer langfristig denkt sollte sich langsam mal die Kurse ansehen - Corona-Panik ist sehr hochgeschaukelt, der Ölpreisverfall signifikant - aber wie lange wird Corona den Markt beeinflussen? Wann werden die Saudis und Russen erkennen, dass gemeinsame Preispolitik beiden hilft? Jedenfalls sind uns auch heute wieder einige Aktien ins Auge gefallen: Unsere zweiten Blicke von gestern sollte man auch weiter im Auge behalten, auch wenn es sich nur um Momentaufnahmen im Schatten Coronas handelt (Siltronic auf XETRA immerhin 3,36% im Plus; Aareal nähert sich mit weiteren Minus 5,25% der Dividnedenrendite von rund 10%; Nordex Minus -1,67%, mal schauen; Wirecard Minus 0,57% immerhin besser als der DAX).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Evotec: (langfristig orientiertes Forschungsunternehmen, gestern bereits stark, Corona-Effekt null bis positiv) Warum Evotec in den letzten Tagen derart "verprügelt" wurde ist schwer nachvollziehbar. Wenigstens gestern scheint auch der Markt erkannt zu haben, dass das des "Guten" ein wenig zuviel war: Die aktie stieg im nachher fallenden Markt bis 19:20 Uhr auf 20,86 EUR - PLUS 5,38%, zwischendurch war man schon bei 21,91 EUR. Logischer als der Verfall in den Tagen zuvor. Wir empfehlen nochmals das Exclusivinterview vom Wochenende des CEO der Evotec zu lesen, danach versteht man die Langfristigkeit und die vielen Chancen auf ein noch mehr als sowieso schon... Wie er schon sagt VIEL LUFT NACH OBEN und die derzeitigen Kurse sind immer noch wenig über den Jahrestiefstständen. Natürlich die hohen Shortpositionen sind ein Manko, aber langfristig sollte auch hier...



Wirecard: (weniger Shorts und es bleibt dabei: kein negativer Coronaimpact!) Im März kommt hoffentlich der KPMG-Bericht und dann könnte... Die die aktuelle Wasserstandsmeldung der Shortpositionen:GESTERN waren 23,61 Mio Aktien SHORT, dass waren WIEDER 440.00 WENIGER als am 02.03. Damals waren noch 24,05 Mio. Aktien short, 480.000 Stück weniger als am 24.02.2020 mit 24,53 Mio. Aktien, was wiederum immerhin 770.000 Stück weniger short als am 21.02.2020 bedeutete. Die Tendenz stimmt jetzt wieder. Shorts die sich verabschieden, passt.

"WDI GR short int is $3.06BN ;23.61MM shs shorted;20.55% of float; 3.50% borrow fee.Shs shorted up +669K shs, +2.9%,over last 30 days as price fell -14.9% & down -448K shs, -1.9%,last week. Shorts down -$72MM in 2020 mark-to-market losses; +$167MM on today's -5.46% move"

Encavis: Encavis AG wurde erneut von der Ratingagentur Scope Ratings (kurz: Scope) in einer aktualisierten Analyse bewertet in dessen Rahmen das Encavis Emittentenrating im Investment Grade-Bereich (BBB-) bestätigt wird. Der Ausblick für das Rating ist stabil.

Eigentlich ist Encavis in der besten aller Welten - Zukunftsmarkt, der hohe Wachstumsraten mit hohen Renditechancen aufweist, Grenzen des Wachstums (noch) nicht in Sicht. Steigende Umsätze mit einem neuen Aktionär, der langfristig orientiert Geld für weitere Expansion "geliefert" hat, Zukauf eines dänischen Windportfolios mit "passenden" Renditeziffern und eine Pipeline voller Projekte/investitionsziele. Die Zahlen stimmen, aber auch diese Aktie ist seit Januar auch im Fokus der Shortseller, wie die Bundesanzeiger-Meldungen aufzeigen. Spannende Aktie, der Nachhaltigkeit verpflichtet und mit einem krisenfesten Geschäftsmodell. Inetressant über und trotz Corona.

Unternehmenstermine, die Kurse beeinflussen könnten

MONTAG: Hypoport, LEG Immoblien, Nordex und Siltronic AG werden Quartalszahlen veröffentlichen

DIENSTAG: Klöckner&Co, Uniper, NEXUS mit Quartalszahlen

MITTWOCH: Axel Springer, Hannover Rück, Knorr Bremse veröffentlichen ihre Quartalsergebnisse.

DONNERSTAG: Adler Modemärkte, Audi, K+S, SGL Carbon mit Quartalszahlen an der Reihe.

FREITAG: Fraport, RTL und KAP beenden mit ihren Quartalszahlen die Woche.

Regenschirmaktien in Zeiten der Unsicherheit - wie stark wirkt sich Corona auf die Konjunktur aus, in China und weltweit? Smallcaps in der Nische als Alternative?

MDAX Dividendenkönige - Top Drei des nwm: Aareal, freenet und RTL

