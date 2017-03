Mittwoch, 08. März 2017, ab 00:20 Uhr: Die TELE 5 Grimme-Preis-Nacht, präsentiert von Friedrich Liechtenstein / TELE 5 zeigt seine Grimme-Preis-nominierten Formate seit 2012

München (ots) -Grimme-Time mit LiechtensteinTELE 5: Grimme! Grimme! Grimme! (A Show After Midnight).Mittwoch, 08. März 2017, ab 00:20 Uhr: Die TELE 5Grimme-Preis-Nacht, präsentiert von Friedrich Liechtenstein / TELE 5zeigt seine Grimme-Preis-nominierten Formate seit 2012Der #MEISTGRIMMEPREISNOMINIERTEPRIVATSENDERDERWELT* feiert seineinsgesamt siebte Nominierung mit einem Sonderprogramm und zeigt eineNacht lang alle für den Grimme-Preis nominierten TELE 5-Sendungenseit 2012.Preisverdächtig ist dabei auch die Moderation durch FriedrichLiechtenstein, der in diesem Jahr selbst mit "Ville de Bock zeigt:Boccia Boccia!" auf der Shortlist der Jury steht. Liechtenstein führtdurch das Programm während er von TELE 5-Chef Kai Blasberg, der 2014ebenfalls für einen Grimme-Preis nominiert war, durch das nächtlicheBerlin chauffiert wird.Beim Cruisen durch die Hauptstadt sinnieren die beiden Herren überden Grimme-Preis und kündigen - sozusagen im Vorbeifahren - dieSendungen der Nacht an https://youtu.be/JFsii6VLsk4Kai Blasberg: "Wir freuen uns wie Bolle, wenn wir für denGrimme-Preis nominiert sind, weil Anerkennung unser höchstes Gut ist.Wir sind Fernsehschaffende - also eitel, wie zehn nackte Neger."Friedrich Liechtenstein: "Wär' ja noch schöner, wenn man das nurfür seine Mutter machen würde."Kai Blasberg: "Genau, wir machen's für unser Publikum!" FriedrichLiechtenstein: "Yeeeess!"Friedrich Liechtenstein: "Gewinnen ist nur was für Leute, die nochnie gewonnen haben. "Kai Blasberg: "So wie Geld nur was für Leute ist, die keineshaben?"Friedrich Liechtenstein: "Genau."Kai Blasberg: "Man muss senden, bis sie gucken, sag' ich immer."Friedrich Liechtenstein: "Senden, senden, senden. Und irgendwannheftet sich der Zufall und auch die Libido an komische Dinge, wenndann die Zeit reif ist. "Das Programm der TELE 5 Grimme-Nacht am Mittwoch, 08. März 2017:ab 00:20 Uhr:"Nichtgedanken mit Oliver Kalkofe"Grimme-Preis-Nominierung 2014, Kategorie: Unterhaltung / SpezialAusgewählte Sendung: "Bushido" (Der Medien-Terminator liest aus derAutobiographie des Gangsta-Rappers.)"Der Klügere kippt nach"Grimme-Preis-Nominierung 2016, Kategorie: Unterhaltung / SpezialDer etwas andere Live-Talk mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen &Wigald Boning. Gäste der ausgewählten Sendung: Sven Martinek, SerdarSomuncu und Wolfgang Trepper"Walulis sieht fern"Grimme-Preis-Gewinner 2012, Kategorie: Unterhaltung DieMediensatire von und mit Philipp Walulis zum täglichen Bewegtbild-Wahnsinn. Gezeigt wird: Dokusoaps im Fernsehen - Von Bauern bisOrdnungswächtern."Playlist - Sound of my Life"Grimme-Preis-Nominierung 2014, Kategorie: Unterhaltung / SpezialAcht Musiktitel als Steckbrief und ein Promi, der sich dahinterverbirgt. Gast der ausgewählten Sendung: Oliver Kalkofe."Stuckrad-Barre"Grimme-Preis-Nominierung 2013, Kategorie: Unterhaltung / SpezialLate-Night-ShowGast der ausgewählten Sendung: Martin Lindner. ("Es geht mirsaugut" - der FDP-Fraktionsvize kifft in Stuckrad-BarresFernsehshow.)"Ville de Bock zeigt: Boccia, Boccia"Grimme-Preis-Nominierung 2017, Kategorie: Unterhaltung /Innovation Ein einzigartiges Slow TV-Projekt von und mit FriedrichLiechtensteinPresse- und Medienanfragen bitte an:die agentour GmbHJulia BorgmeierTel: +49 89 530 997-47 E-Mail: jb@die-agentour.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell