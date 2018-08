Mitternachtsspitzen und mehr - Der Kabarettherbst im WDR Fernsehen Samstags vom 01. September bis zum 13. Oktober 2018

Köln (ots) -Rund um das Jubiläum "30 Jahre Mitternachtsspitzen" am 08. September2018 zeigt der Westdeutsche Rundfunk von Anfang September bis MitteOktober, dass nicht nur Köln, sondern auch die vermeintliche Provinzganz schön angesagt sein kann, wenn es um gutes Kabarett inNordrhein-Westfalen geht.Zum Beispiel Paderborn. Hier machten im Mai dieses Jahres zahlreichenamhafte und hochkarätige Künstlerinnen und Künstler die Stadt inOstwestfalen-Lippe für zweieinhalb Wochen zu einer Hochburg desKabaretts. Das WDR Fernsehen war vor Ort und begleitete eines dergrößten deutschen Kabarettfestivals, das unter einem eindeutigenMotto stand: Paderborn macht Ernst mit lustig.Der Kabarettherbst startet am 1. September mit dem Auftritt desWortakrobaten Jochen Malmsheimer, der in der PaderHalle seinaktuelles Programm "Dogensuppe Herzogin" vorstellte. Beim vonMatthias Brodowy moderierten "WDR Kabarettfest" begeisterten u.a."extra 3"-Moderator Christian Ehring und die junge SchweizerSlampoetin und Kabarettistin Hazel Brugger das Publikum.Sprachjongleur und Musikkabarettist Bodo Wartke präsentierte seinProgramm "Was, wenn doch?" und machte seinem Beinamen"Gentleman-Entertainer am Flügel" alle Ehre.Fast ein Heimspiel feierte das Münsteraner Kabarett-Trio "Storno",das regelmäßig in Paderborn auftritt und zwei Abende lang ein "Bestof" seines Jahresrückblicks "Die Sonderinventur" präsentierte.Apropos Heimspiel. Zu einem einmaligen Comeback kam es beimShow-Revival einer legendären ostwestfälischen Veranstaltungsreihe:"Lob der Provinz" mit u.a. Erwin Grosche und Kai Magnus Sting.Die einzelnen Sendetermine:01.09., 23.15 Uhr: Jochen Malmsheimer - Dogensuppe Herzogin08.09., ab 20.15 Uhr: 30 Jahre Mitternachtsspitzen: DerJubiläumsabend15.09., 22.30 Uhr: WDR-Kabarettfest in Paderborn22. u. 29.09., jew. 21.45 Uhr: Storno - Die Sonderinventur (I+II)06.10., 22.30 Uhr: Lob der Provinz13.10., 22.45 Uhr: Bodo Wartke - Was, wenn doch?Pressekontakt:Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:Svenja Siegert, WDR Presse und InformationTel. 0221 220 7100svenja.siegert@wdr.deNorbert HaasPR MediaTel. 0221 2570283prmedia@online.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell