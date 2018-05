Lübeck (ots) - Der Countdown zu "Jurassic World 2: Das gefalleneKönigreich" läuft, und das Dino-Fieber greift um sich! CineStarschürt die Vorfreude und präsentiert den Film in der Nacht vonDienstag auf Mittwoch, den 6. Juni um 00:01 Uhr alsMitternachtspreview noch vor dem offiziellen Bundesstart. Zusätzlichgibt es das Double Feature mit "Jurassic World" Teil 1 & 2 amDienstag, den 5. Juni ab 21:15 Uhr - wahlweise in der deutschenSynchronfassung oder im englischen Original.Abenteuer, Spannung und Dinosaurier: Eine der beliebtesten underfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten kehrt schon vor demoffiziellen Bundesstart als Mitternachtspreview am 6. Juni zurück insCineStar - beeindruckender und furchteinflößender als je zuvor. Mitdabei sind die bekannten Helden Dino-Flüsterer Owen (Chris Pratt) undParkleiterin Claire (Bryce Dallas Howard), alte Bekannte wie Owensabgerichteter Dinosaurier Blue und außerdem eine völlig neue Spezies!Willkommen zu "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich".Neben den Stars Chris Pratt und Bryce Dallas Howard sind auchSteven Spielberg und Colin Trevorrow als ausführende Produzentendabei. Außerdem werden James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith,Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones und Rafe Spall in demFilm zu sehen sein. Darüber hinaus kehren auch BD Wong undPublikumsliebling Jeff Goldblum für das neue Abenteuer zurück.CineStar freut sich auf zahlreiche Besucher und wünscht eingigantisches Kinoerlebnis mit "Jurassic World 2: Das gefalleneKönigreich"!Die Karten sind an der Kinokasse und online unter cinestar.deerhältlich.Pressekontakt:ZPR GmbHSandra von ZabienskySandra BackhausAn der Alster 85D-20099 HamburgTel.: 040-29 81 35-11/12presse@cinestar.deCineStar-GruppeMühlenbrücke 9D-23552 Lübeckcinestar.deOriginal-Content von: CineStar, übermittelt durch news aktuell