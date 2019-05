"Mittendrin" bei Mozart: MDR-Musiksommer startet mit zahlreichen Publikumsaktionen (FOTO)

Leipzig (ots) -Mit einem exquisiten Mozart-Programm startet am 1. Juni der 28.MDR-Musiksommer. Das Eröffnungskonzert aus der Görlitzer Kirche St.Peter und Paul wird um 18.30 Uhr bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK liveim Radio sowie zeitversetzt am selben Tag ab 23.35 Uhr imMDR-Fernsehen übertragen. Zudem gibt es rund um den Auftakt desFestivals zahlreiche Publikumsaktionen.Musikfans können rund um den Auftakt zum 28. MDR-Musiksommer am 1.Juni in Görlitz hautnah und "mittendrin" dabei sein. Dafür lädt MDRKULTUR interessiertes Publikum zur Generalprobe am 31. Mai ein. DieGäste können den Musikerinnen und Musikern beim Proben über dieSchulter schauen und sie im persönlichen Gespräch kennenlernen. Zudemgibt es die Gelegenheit, sich mit der modernen Übertragungstechnikvon Rundfunk und Fernsehen vertraut zu machen. Musikinteressiertekönnen sich noch bis zum 24. Mai unter mdr.de/kultur online bewerben.Eine ganz besondere Publikumsaktion bietet auch das MDRSACHSEN-Regionalbüro Görlitz in der Brüderstraße 11 an. Am 1. Juniöffnet es von 16 bis 18 Uhr seine Türen. Interessierte Besucherinnenund Besucher können mit dem Korrespondenten-Team ins Gespräch kommen,sich über den Redaktionsalltag informieren und sich unter anderemselbst als Nachrichtensprecher versuchen.Für alle, die nicht beim Auftaktwochenende in Görlitz dabei seinkönnen, haben MDR KULTUR und MDR KLASSIK ein umfassendesProgramm-Paket in Fernsehen, Radio und Web geschnürt. Los geht esbereits um 18.05 Uhr im Radio mit einem MDR KULTUR-Spezial zurEinstimmung auf den MDR-Musiksommer. Im Anschluss übertragen MDRKULTUR und MDR KLASSIK das Eröffnungskonzert ab 18.30 Uhr live imRadio. Zeitversetzt folgt am selben Abend ab 23.35 Uhr dieAusstrahlung im MDR-Fernsehen.Zum traditionellen Eröffnungskonzert präsentieren dieMDR-Ensembles in der Görlitzer Kirche St. Peter und Paul einexquisites Mozart-Programm: Die "Krönungsmesse", die Solo-Motette"Exsultate, jubilate" mit der Sopranistin Ilse Eerens und Mozartsberühmtes Klarinettenkonzert (Solist: Sebastian Manz) sind zu hören.Dirigent ist Risto Joost in seinem letzten Auftritt alsKünstlerischer Leiter des MDR-Rundfunkchors.Mit einem breiten Angebot lädt der MDR-Musiksommer, dassommerliche Klassik-Festival des Mitteldeutschen Rundfunks, vom 1.Juni bis 7. September zu insgesamt 59 Konzerten an 52 Spielorten aufdie schönsten Bühnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. ObKammermusik in idyllischen Schlossparks, Vokalmusik inbeeindruckenden Kirchen oder Sommersinfonik auf Open-Air-Bühnen:Renommierte Künstlerinnen und Künstler sorgen neben den dreiMDR-Ensembles in ganz Mitteldeutschland für musikalischen Hochgenussin stimmungsvoller Atmosphäre. In mehreren Konzerten setzt dasFestival 2019 Schwerpunkte zu Clara Schumanns 200. Geburtstag und demBauhaus-Jubiläum.Tickets sind erhältlich unter 0341.94 67 66 99, untermdr-tickets.de sowie bei ausgewählten Vorverkaufsstellen vor Ort.Weitere Informationen: www.mdr-musiksommer.dePressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell