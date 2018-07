Mittendrin im Fernsehen SWR Fernsehen Familienfest, Sonntag, 9. September, rund um das Technik Museum Speyer mit Glasperlenspiel, Wincent Weiss, Vanessa Mai, Chako Habekost, Christoph Sonntag u. a. (FOTO)

Mainz (ots) -Fernsehen schauen können alle, aber beim Fernsehen mittendrin seinund mitmachen, das kann das Publikum nur beim SWR FernsehenFamilienfest. Am Sonntag, 9. September, ab 12 Uhr gibt es rund um dasTechnik Museum Speyer abwechslungsreiche Unterhaltung. Große undkleine Besucher versuchen sich am Mikrofon und vor der Kamera,treffen beliebte Stars und Moderatoren, sehen wie Sendungen gemachtwerden und haben an Spiel- und Mitmachstationen ihren Spaß.Publikumslieblinge wie Chako Habekost und Christoph Sonntagunterhalten mit ansteckendem Humor und Top-Acts wie Wincent Weiss,Vanessa Mai und die Band Glasperlenspiel mit mitreißender Musik.Fernsehen zum Anfassen in der "Programmwelt" Ob hinter oder vorder Kamera, mit oder ohne Mikrofon - in den Zelten der Programmweltgibt es viele Möglichkeiten zum Mitmachen. Hier präsentierten sichSendungen des SWR Fernsehens wie der "Tigerenten Club", die"Landesschau" oder die Koch-Sendung "Marktfrisch", die mit JensHübschen vor Ort aufgezeichnet wird. Die Fernsehleute lassen sichüber die Schulter schauen und erklären, wie alles funktioniert. Dannläuft die Kamera und die Besucher sind dran, präsentieren dieNachrichten oder das Wetter, kommentieren ein Spiel desLieblingsfußballclubs oder interviewen als Kindernetzreporter dasPublikum.Programm auf zwei BühnenZum Greifen nah erleben Fans den "Tigerenten Club" mit denModeratoren Muschda Sherzada und Johannes Zenglein. Für dieHerzenssache, die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank,singen die Globetrotter-Kids des Stage Centers aus Speyer ihre Songsund die Akrobaten des Europa-Parks vollführen spektakuläreKunststücke. Zudem sind viele Moderatorinnen und Moderatoren wieMartin Seidler, Ulrike Nehrbaß, Frank Bräutigam, HendrikeBrenninkmeyer, Sascha Becker oder Patricia Küll sowie die"Fallers"-Darsteller Anne von Linstow und Edgar M. Marcus vor Ort undstellen sich den Fragen ihres Publikums. Comedy vom Feinsten Die ausder SWR Sendung "Verstehen Sie was?" bekannten MundartprofisChristian "Chako" Habekost und Christoph Sonntag zeigen auf der BühneComedy und Humor vom Feinsten. Dabei nimmt der Kabarettist, Comedianund Pfälzer "Mundartist" Habekost die Eigenheiten seiner Mitpfälzeraufs Korn, während Kabarettist und Spaßbombe Sonntag mit scharferBeobachtungsgabe tiefe Einblicke in die schwäbische Seele gibt.Glasperlenspiel, Vanessa Mai, Wincent Weiss und Cris CosmoSchlagerstar Vanessa Mai begeistert mit starker Stimme, sanftenTexten und eingängigen Tanzrhythmen das Publikum. Die ebensogefühlvollen wie ausdrucksstarken Songs des Deutsch-Pop-SängersWincent Weiss erobern gerade die Playlists der Radiosender und inSpeyer die Herzen der Fest-Besucher. Sänger und Gitarrist Cris Cosmomischt deutsche Popmusik mit Reggae zu einem tanzbaren Cocktail undverbreitet damit Sommerlaune. Krönender Abschluss ist der Auftrittder Band Glasperlenspiel. Spätestens mit ihrem Doppelplatin-Song"Geiles Leben" hat die Gruppe Millionen von Fans gewonnen.TicketverkaufTickets für das SWR Fernsehen Familienfest kosten 11 Euro proErwachsener, Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenenfrei. Erhältlich sind sie vorab beim Technik Museum Speyer, in denADAC Geschäftsstellen in Neustadt an der Weinstraße, Landau,Ludwigshafen, Worms, Kaiserslautern und Pirmasens, online unterwww.technik-museum.de/SWR-Fernsehen-Familienfest sowie an derTageskasse. Wer auch das Technik Museum besuchen will, bekommt alsBesucher des SWR Fernsehen Familienfestes ermäßigten Eintritt insMuseum.Ausführlichere Informationen zum SWR Fernsehen Familienfest aufwww.SWR.de/kommunikation. Fotos zum Herunterladen ebenfalls aufwww.SWR.de/kommunikation und auf www.ard-foto.de.Pressekontakt: Heike Rossel, Telefon 06131 929 33272,heike.rossel@SWR.de, oder Ewa Harmansa, Tel.: 06032 929919,EwaHarmansa@memo-pr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell