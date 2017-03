Mitten im Geschehen mit 360-Grad-Content bei picture alliance

Frankfurt (ots) - Mit neuen Technologien ändern sich dieMöglichkeiten, online Geschichten zu erzählen. 360-Grad-Bilder und-Videos ermöglichen dem Betrachter die abgebildeten Umgebungen oderEvents selbst zu erkunden und vermitteln das Gefühl, mitten imGeschehen zu sein. Ab sofort lizenziert die Frankfurter Bildagenturpicture alliance den 360-Grad-Content ihrer französischenPartneragentur MaxPPP in Deutschland."360-Grad-Bilder und -Videos gewinnen zunehmend an Bedeutung, daes immer einfacher wird, sie einzusetzen. Auf Facebook, den gängigenVideoplattformen oder der eigenen Homepage geben die virtuellenRundgänge dem Betrachter das Gefühl, näher am Geschehen zu sein. Wirfreuen uns, dass wir unseren Kunden eine erste Auswahl an360-Grad-Content anbieten können und arbeiten daran, das Angebotweiter auszubauen.", sagt Andreas Genz, Geschäftsführer der picturealliance.Unter www.maxppp.com/vr kann man sich die verfügbaren360-Grad-Bilder und Videos ansehen. Fragen und Anregungen könnenInteressierte über www.picture-alliance.com/360 an das picturealliance-Team schicken.Über picture allianceDie dpa Picture-Alliance GmbH mit Sitz in Frankfurt/Main ist als100%iges Tochterunternehmen der dpa Deutsche Presse-Agentur - dergrößten deutschen Nachrichtenagentur - auf dem Gebiet derBildproduktion, -Dokumentation und -Vermarktung eine der führendenBildagenturen in Deutschland. Die Agentur betreibt unterwww.picture-alliance.com ein Contentportal mit aktuell 45 Mio.Bildern, Grafiken und Videos von 240 Partneragenturen weltweit zuThemen wie Nachrichten, Politik, Sport, Wirtschaft über Kunst,Historie, Natur und Reise bis hin zu Lifestyle, Wellness,Entertainment und Stock. Die picture alliance ist darüber hinausMedienpartner und offizielle Fotoagentur der Stiftung DeutscheSporthilfe, sowie offizieller Fotopartner des Deutschen OlympischenSportbundes (DOSB) und des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS).Pressekontakt:Nicole LambrechtTel.: +49 69 2716-34203E-Mail: lambrecht.nicole@dpa.comOriginal-Content von: dpa Picture-Alliance GmbH, übermittelt durch news aktuell