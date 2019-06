Mitten im Berliner Mietendeckelsturm bekommt Ado Properties neuen Chef

Weitere Suchergebnisse zu "ADO Properties":

BERLIN (dpa-AFX) - Der auf den Berliner Wohnungsmarkt fokussierte Immobilienkonzern Ado Properties hat einen neuen Chef gefunden.



Ran Laufer werde seine Tätigkeit am 23. Juli aufnehmen, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. In der Landeshauptstadt tobt aktuell eine Auseinandersetzung um die Anhebung von Mieten. Der rot-rot-grüne Berliner Senat hatte sich am Dienstag auf Eckpunkte für einen Mietendeckel über fünf Jahre geeinigt.

Der derzeitige Unternehmenschef Rabin Savion hatte vor einer Woche mitteilen lassen, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen. Die Verträge von Finanzchef Florian Goldgruber und des für das operative Geschäft zuständigen Managers (COO) Eyal Horn wurden kurzfristig bis 30. September verlängert. Für beide Positionen wird ebenfalls eine neue Besetzung gesucht. Gründe für den Weggang der Unternehmensführung waren nicht genannt worden.

An der Börse gab es am Freitag im späten Handel zunächst keine Reaktion auf die Neuigkeiten. Ado ist auf den Berliner Wohnungsmarkt fokussiert, nach eigenen Angaben gehören zu seinem Bestand rund 24 000 Wohn- und Gewerbeeinheiten./he/la