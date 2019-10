Mittelstandsindex Afrika: Das innovative Entscheidungstool für den Chancenmarkt Afrika - Premiere 15.10. in Stuttgart

Berlin (ots) - Fehlende Kenntnisse der Zielmärkte sind einHauptgrund für die Zurückhaltung deutscher KMU in Afrika. Daher habendas BRS Institut für internationale Studien an der HochschuleBonn-Rhein-Sieg und die Unternehmensberatungsagenturen Africon undNexia International in Zusammenarbeit mit dem Bundesverbandmittelständische Wirtschaft (BVMW) den Mittelstandsindex Afrikaentwickelt. Dieses innovative Marktanalyseinstrument soll deutschenKMU die Entscheidung für einen Eintritt in die afrikanischen Märkteerleichtern.Der Mittelstandsindex Afrika wird erstmals bei der von der Agenturfür Wirtschaft und Entwicklung (AWE, Berlin) in Zusammenarbeit mitdem BVMW organisierten Veranstaltung "Erfolgreich nach Afrika - Wieder deutsche Mittelstand am besten Fuß fassen kann" am 15. Oktober2019 in Stuttgart vorgestellt. Die Veranstaltung ist Teil einerbundesweiten Roadshow, die die AWE im Auftrag des Bundesministeriumsfür wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchführt.Das Event informiert Unternehmen außerdem überFinanzierungsmöglichkeiten im Afrika-Geschäft, wie der von derBundesregierung 2018 aufgelegte Entwicklungsinvestitionsfonds.Kontakt:Josephine Susan GötzeReferentin Außenwirtschaft BVMWTelefon: +49 30 533 206 -553E-Mail: josephine-susan.goetze@bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell