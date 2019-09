Mittelstandsallianz: Altmaiers Mittelstandsstrategie begrüßenswert, aber mit Nachbesserungsbedarf

Berlin (ots) - Anlässlich des heutigen Roundtables vonBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zur Mittelstandsstrategieerklärt die Mittelstandsallianz:Mit der Einrichtung einer Stabsstelle zur Mittelstandsstrategiesendet der Bundesminister ein wichtiges Signal und geht einenentscheidenden Schritt auf die Akteure zu. Die Mitglieder derMittelstandsallianz* begrüßen, dass der BundeswirtschaftsministerKorrekturen zum Kurs bei der Industriestrategie 2030 vorgenommen hat.Damit wird den Themen von kleinen und mittelständischen Unternehmen(KMU) insgesamt mehr Aufmerksamkeit geschenkt.Bürokratie und Fachkräftemangel anpackenIm Strategiepapier des Bundeswirtschaftsministers werden vielewichtige Punkte mittelständischer Politik angesprochen: dieAbschaffung bürokratischer Überregulierungen oder die Forderung einereffektiven Fachkräftestrategie. Positiv hervorzuheben ist, dassBundesminister Altmaier vorschlägt, die Höchstarbeitszeit von einertäglichen auf eine wöchentliche Betrachtung zu ändern. In Zeiten derFlexibilisierung der Arbeitswelt ist dies ein erster Schritt in dierichtige Richtung.Dennoch sind wir davon überzeugt, dass eine Mittelstandsstrategieohne klare Politik für Unternehmertum und Selbstständigkeit derengrundlegende Bedeutung für den deutschen Mittelstand ignoriert. Wirfordern, dass eine Mittelstandsstrategie immer auch alsFachkräftestrategie verstanden werden muss. Die projektbasierte Formdes Arbeitens gewinnt enorm an Bedeutung und damit einhergehend auchder Einsatz selbstständiger Expertinnen und Experten. Politik mussreagieren, wenn, wie in jüngsten Fällen zu sehen war, aufgrund vonfehlender Rechtssicherheit Aufträge ins Ausland verlegt werden odersogar ein Auftragsverbot an Selbstständige verhängt wird. Diesschadet unserer Wirtschaftsleistung in gewaltigem Maße. AlsMittelstandsallianz treten wir dafür ein, dass Rechtssicherheit fürSelbstständige geschaffen wird, um Abwärts-Entwicklungentgegenzuwirken und größeren Schaden für die deutsche Wirtschaft zuvermeiden.Glasfaserausbau vorantreibenFerner fehlt ein klares und wegweisendes Bekenntnis zumflächendeckenden Glasfaserausbau als Rückgrat für den Mittelstand. Esmuss klar sein: Den flächendeckenden Glasfaserausbau bis in dieGebäude benötigen wir nicht nur als Basis für Cloud-Computing, SmartFarming, autonomes Fahren oder 5G, sondern ebenso für die weitereEntwicklung, angefangen vom Gesundheitssektor bis hin zuIndustrie/Arbeit 4.0. Die aktuelle Lage ist unbefriedigend. Dringendgefordert sind sowohl die rechtlichen als auch die regulatorischenMaßnahmen sowie neue Förderkulissen, die in ihrer Gesamtheit auf dasInfrastrukturziel Glasfaser hinwirken und Anreize für Investitionenin Glasfasernetze im Wettbewerb setzen. Mittelständische Unternehmensind schon heute maßgebliche Treiber des Glasfaserausbaus in denStädten und auf dem Land und werden auch zukünftig einen wesentlichenBeitrag beim weiteren Ausbau leisten. Ebenso muss der Mittelstand alsDienstleister für Netzanbindung, IT-Sicherheit oder Clouddienstemitgedacht werden.Pragmatische InnovationspolitikIm Bereich der Innovationspolitik muss die Praktikabilität fürmittelständische Unternehmen in den Fokus rücken. VieleFörderprogramme gehen derzeit am Mittelstand vorbei, beispielsweisedie Förderung alternativer Antriebe oder die steuerlicheForschungsförderung. Bei der Projektförderung brauchen wir dringendein mittelstandsgerechtes Antragstellungsverfahren. Im Moment ist eseinem kleinen Unternehmen kaum möglich, Anträge ohne Hilfe stellen zukönnen. Grund dafür sind komplizierte und bürokratische Verfahren -auch dies verhindert Innovation im Mittelstand.Freihandel und mittelstandsfreundliche IP-PolitikWir begrüßen die Forderungen nach grenzüberschreitendem Freihandelund verlässlichen außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Innovationbraucht Rechtssicherheit gerade in Bezug auf IP-Rechte. DerMittelstand muss deshalb vor einem wachsenden Bestand minderwertigerPatente geschützt werden, um mehr in Forschung und Entwicklunginvestieren zu können. Insbesondere muss der Einwand der Nichtigkeitvon Patenten prozessual gestärkt werden. Im Bereich der Software musssichergestellt werden, dass das unbürokratische und effektiveUrheberrecht nicht durch eine Ausdehnung des Patentrechtsbeeinträchtigt wird. Im Hinblick auf das kommende Europäische Patentmit einheitlicher Wirkung und das Einheitliche Patentgericht müssenNachbesserungen vorgenommen werden, um auch hier den Einwand derNichtigkeit zu stärken und Mehrkosten für den Mittelstand zuvermeiden.Den Mittelstand auf internationaler und besonders der EU-Ebene zustärken erfordert ebenso, ihn vor Mehraufwand zu schützen. Diesbedeutet auch, die gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungenfür die Schaffung eines einheitlichen, gesamteuropäischenBinnenmarktes anzupassen.Die Mitglieder der Mittelstandsallianz werden die weiterenSchritte und Ideen für den Mittelstand auch weiterhin konstruktiv mitbegleiten.*Die Mittelstandsallianz vereint mittelständisch geprägteBranchenverbände, die sich unter dem Dach des BVMW gemeinsam für einemittelstandsfreundliche Gesetzgebung einsetzen. Mit über 30 Verbändenvertritt die Mittelstandsallianz mehr als 900.000 Mitglieder.Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell