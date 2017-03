Mittelstands-Umfrage: Neun von zehn deutschen Unternehmen wollen 2017 in Digitalisierungsprojekte investieren / Kreditmarktplatz creditshelf mit eigenem Stand auf der CeBIT

Frankfurt (ots) - Die digitale Transformation hat für 88 Prozentder Unternehmen eine große oder sogar sehr große Bedeutung bei derlaufenden Investitionsplanung. Und mindestens jeder dritte Betriebbenötigt voraussichtlich in diesem Jahr eine Finanzierung für seineaktuellen Digitalisierungsprojekte. Das ergab der schon zum zweitenMal vom digitalen Kreditmarktplatz creditshelf erhobene"Finanzierungsmonitor". Für die Studie wurden zusammen mit der TUDarmstadt mehr als 100 Finanzentscheider aus mittelständischenIndustrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen befragt.Deutsche Mittelständler erwarten die weltweit größte IT-MesseCeBIT in Hannover mit Spannung: Steht doch bei nahezu neun von zehnBetrieben das Thema Digitalisierung weit oben auf der Agenda. Esspielt für 34 Prozent der Unternehmen eine "sehr wichtige Rolle" beider Investitionsplanung für 2017, für 36 Prozent eine "wichtigeRolle" und weitere 18 Prozent bezeichnen es als "eher wichtig".Befragt nach den im laufenden Jahr zu finanzierenden Aktivitäten,nennen 49 Prozent aller Firmen ihre Betriebsmittel. Gleich dahinterfolgen mit jeweils 37 Prozent Digitalisierungsprojekte sowie dieVorfinanzierung von Aufträgen."Die aktuelle Untersuchung zeigt, welch hohen Stellenwert dasThema Industrie 4.0 inzwischen selbst bei kleinen und mittlerenBetrieben hat", erläutert Prof. Dr. Dirk Schiereck von der TUDarmstadt, der die Studie wissenschaftlich begleitet hat. "DiePrioritäten haben sich verschoben. Insbesondere für Industrie- undDienstleistungsbetriebe hat die Finanzierung derDigitalisierungsprojekte mit 43 Prozent beziehungsweise 46 Prozentden zweithöchsten Stellenwert nach den Betriebsmittelkrediten undrangiert damit noch vor der Vorfinanzierung von Aufträgen. Hierentsteht also ein neuer, erheblicher Finanzierungsbedarf auf Seitender mittelständischen Wirtschaft."Doch die Bankenzunft ist nicht mehr automatisch derAnsprechpartner Nummer 1: Dem "Finanzierungsmonitor 2017" zufolgehält etwa jede vierte Firma ihre Hausbank für mehr oder wenigerinkompetent, Investitionen im Bereich Digitalisierung zu bewerten.Umgekehrt betrachtet fällen nur 26 Prozent aller befragtenUnternehmen in diesem Zusammenhang das Urteil "sehr kompetent". EinerDetailauswertung zufolge bezeichnen in der Industrie 32 Prozent derBefragten ihre Hausbank als sehr fachkundig inDigitalisierungsfragen, in der Dienstleistungsbranche sind es 29Prozent und im Handel gar nur 17 Prozent."Innovative Digitalisierungsprojekte verlangen eine Kompetenz undAffinität zu Themen wie Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge,welche viele Firmen ihren Hausbanken aus der sprichwörtlichen altenWelt nicht uneingeschränkt zutrauen", beobachtetcreditshelf-Geschäftsführer Dr. Daniel Bartsch. "Immer mehrmittelständische Unternehmen sind bereit, alternativeKreditmöglichkeiten für ihre an Wichtigkeit zunehmenden, digitalenFinanzierungsprojekte zu nutzen und rechnen etwa beiFintech-Unternehmen immer häufiger mit einer höherenBewertungskompetenz in diesem Bereich."Den Anspruch, beim Thema Digitalisierung stets auf der Höhe derZeit zu sein, unterstreicht creditshelf in diesem Jahr mit einemeigenen Stand auf der CeBIT. Vom 20. bis zum 24. März 2017 freut sichdas creditshelf-Team in der Halle 11 (Stand 10) auf Besucher undanregende Gespräche.Über die Studie "Finanzierungsmonitor 2017"Der bereits zum zweiten Mal erhobene Finanzierungsmonitor beruhtauf einer Befragung des digitalen Kreditmarktplatzes creditshelf(www.creditshelf.com). Insgesamt nahmen Ende 2016 mehr als 100Finanzentscheider aus mittelständischen Industrie-, Handels- undDienstleistungsunternehmen an der Online-Erhebung durch einMarktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlich begleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachbereichs Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. Hinter creditshelf steht ein Team aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen in der Finanzwelt verfügen.