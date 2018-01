Frankfurt (ots) - Ein Viertel der deutschen Mittelständlererwartet, dass die Konjunktur bereits im laufenden Jahr überhitzenwird. Knapp zwei Drittel der Unternehmen rechnen spätestens 2019damit, dass das Wachstum an seine Grenzen stößt. Während dieIndustriebetriebe noch eher an einen anhaltenden Boom glauben, zeigensich die Handelsunternehmen schon deutlich skeptischer. Das ergab derbereits zum dritten Mal vom digitalen Mittelstandsfinanzierercreditshelf erhobene "Finanzierungsmonitor". Für die Studie wurdenzum Jahreswechsel zusammen mit der TU Darmstadt 200 Finanzentscheideraus mittelständischen Industrie-, Handels- undDienstleistungsunternehmen befragt.Die boomende Konjunktur in Deutschland könnte bereits im geradeerst begonnenen Jahr heiß laufen. Davon gehen 25 Prozent dermittelständischen Unternehmen aus. Mit dieser Befürchtung sieht jedervierte Mittelständler die aktuelle Situation bereits kritischer alsdie Deutsche Bundesbank, die der deutschen Wirtschaft Mitte Dezembernicht nur ein "anhaltend hohes konjunkturelles Grundtempo imlaufenden Winterhalbjahr" bescheinigt hatte, sondern zudem davonausgeht, dass die Wirtschaft im Lande auch im weiteren Verlauf desJahres 2018 "kräftig expandieren" werde.Dem "Finanzierungsmonitor 2018" zufolge sehen weitere 37 Prozentder mittelständischen Finanzentscheider ein Ende des Booms spätestensim Jahr 2019 kommen. Die Ergebnisse im Detail: Insgesamt 74 Prozentder Befragten aus dem Handel prophezeien, dass der Aufschwung maximalbis 2019 dauern wird, während es im Dienstleistungsbereich 65 Prozentsind. Und auch in der tendenziell zuversichtlicheren - auf Exportkursbefindlichen - Industrie erwarten 52 Prozent der Befragten eineÜberhitzung bis Ende 2019. Umgekehrt sind, über alle Branchen hinweg,nicht einmal vier von zehn Firmen positiv gestimmt, was dieEntwicklung der hiesigen Wirtschaft angeht. "Einen besonders starkausgeprägten Pessimismus bezüglich der konjunkturellen Lagebeobachten wir im Handel, gefolgt vom Dienstleistungssektor. Nur inder Industrie fühlt sich ein höherer Anteil der Betriebe sicher, wieunsere Untersuchung zeigt", fasst Prof. Dr. Dirk Schiereck von der TUDarmstadt zusammen, der die Studie wissenschaftlich begleitet hat."Die Investitionsbereitschaft im deutschen Mittelstand ist zwar wegender boomenden Wirtschaft deutlich gestiegen, eine wachsendeKonjunkturskepsis könnte sie aber ab 2019 bremsen."Zumindest im laufenden Jahr will der Mittelstand die boomendeWirtschaft noch für Investitionen nutzen, wie aus dercreditshelf-Studie ebenfalls hervorgeht: So sagen 87 Prozent derBefragten, ihre Investitionen werden 2018 deutlich über demVorjahresniveau liegen und weitere 84 Prozent wollen die guteKonjunkturlage nutzen, um ihre Verschuldung zu reduzieren. Mehr alssieben von zehn Unternehmen planen darüber hinaus, zusätzlicheMitarbeiter einzustellen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Eszeigt sich jedoch auch ein Indikator für die Konjunkturskepsis: Dennknapp jede vierte Firma will die Zahl ihrer Beschäftigten im neuenJahr nicht erhöhen."Die deutschen Mittelständler wollen 2018 stärker investieren alsim Vorjahr, wie der aktuelle Finanzierungsmonitor belegt. Umsowichtiger ist es, dass sie dafür geeignete Finanzierungen erhalten.Sonst könnten sich die Unternehmen spätestens 2019 noch stärkerzurückziehen, als ihre heutige Konjunktur-Skepsis befürchten lässt",warnt Dr. Daniel Bartsch, Co-Gründer und Geschäftsführer voncreditshelf. "In einem von Regulierung und strenger Kreditvergabegeprägten Umfeld braucht der Mittelstand zuverlässigeFinanzierungspartner, die seine spezifischen Bedürfnisse kennen undberücksichtigen."Über die Studie "Finanzierungsmonitor 2018"Die Studie "Finanzierungsmonitor 2018" beruht auf einer Befragungdes digitalen Mittelstandsfinanzierers creditshelf(www.creditshelf.com) im Dezember 2017. Über die Studie "Finanzierungsmonitor 2018"Die Studie "Finanzierungsmonitor 2018" beruht auf einer Befragungdes digitalen Mittelstandsfinanzierers creditshelf(www.creditshelf.com) im Dezember 2017. Insgesamt nahmen 200Finanzentscheider aus mittelständischen Industrie-, Handels- undDienstleistungsunternehmen an der Befragung per Online-Erhebung durchein Marktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlichbegleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des FachbereichsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. 