Mittelstands-Studie: Zwei von drei Unternehmen in Deutschland fürchten den sich beschleunigenden Wandel / Zugang zu neuen Finanzierungsmodellen als Antwort

Frankfurt (ots) - 68 Prozent der Unternehmen des industriellenMittelstands befürchten, dass ihr Unternehmen durch den sich aufallen Ebenen beschleunigenden Wandel in Mitleidenschaft gezogenwerden könnte. Die Sorgen reichen von den negativen Folgeninternationaler Handelskonflikte bis hin zur Angst vor disruptivenKonkurrenten. Das sind Ergebnisse der im dritten Jahr in Folgedurchgeführten Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung4.0". creditshelf, der Gestalter digitaler Mittelstandsfinanzierung,hat dafür zusammen mit der TU Darmstadt mehr als 250 Vorstände undGeschäftsführer befragt."Im Zuge der Digitalisierung und einer zunehmenden Globalisierungwerden in der Industrie die Karten neu gemischt. Und die grassierendeNervosität ist Ausdruck der bevorstehenden Veränderungen, die heutenoch niemand genau abschätzen kann", sagt Dr. Daniel Bartsch,Vorstand und Gründungspartner von creditshelf. Um langfristigerfolgreich zu bleiben, müsse der industrielle MittelstandFlexibilität und Anpassungsfähigkeit beweisen. Nur eine Minderheitkönne sich in eine sichere Ecke zurückziehen, da lediglich "knappjedes dritte Unternehmen davon ausgeht, dass es unbeschadet derWandel überstehen wird", erläutert Bartsch.Negative Auswirkungen für den industriellen Mittelstand befürchtetauch Prof. Dr. Dirk Schiereck. Der Leiter des FachgebietsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt hat beobachtet, dass dieKreditaufnahme bereits erschwert ist. "77 Prozent der Unternehmen,die aufgrund des Wandels ihr Geschäftsmodell gefährdet sehen, habenangegeben, dass sich die Verunsicherung negativ auf ihreInvestitions- und Finanzierungsaktivitäten auswirkt", so derFinanzierungsexperte. "Dabei stehen vor allem die Unternehmen, diesich neu erfinden oder aufstellen müssen, unter großemInvestitionszwang", erklärt Schiereck weiter. Sie müssten deshalbeinen leichten und schnellen Zugang zu neuen Finanzierungsmodellenbekommen.Als größte Bedrohung wird von 36 Prozent der Unternehmen, die sichselbst als gefährdet einschätzen, die Globalisierung der Wirtschaftidentifiziert. Die zweitgrößte Bedrohung sind internationaleHandelskonflikte (34 Prozent). "Die deutsche Wirtschaft ist starkexportabhängig, dementsprechend nehmen weltpolitische Fragen einengroßen Stellenwert ein. Aktuell kommen ein drohender ungeregelterBrexit und Spannungen in den chinesisch-amerikanischen Beziehungenerschwerend hinzu", so creditshelf-Vorstand Bartsch. "Aber auchheimische Probleme dürfen nicht außer Acht gelassen werden: Derdemografische Wandel, der Fachkräftemangel oder auch Veränderungen inder Arbeitswelt wurden von jeweils mehr als 30 Prozent derUnternehmen genannt." Als weitere große Bedrohung wurden auchtechnologische Entwicklungen wie die Digitalisierung oder KünstlicheIntelligenz von 31 Prozent der Unternehmen genannt.Über die Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0"Die Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0" beruhtauf einer im Juli 2019 durchgeführten Befragung des digitalenMittelstandsfinanzierers creditshelf (www.creditshelf.com). Insgesamtnahmen 259 Finanzentscheider aus mittelständischenIndustrieunternehmen an der Befragung per Online-Erhebung durch einMarktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlichbegleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des FachgebietsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt.Über creditshelf - www.creditshelf.comcreditshelf gestaltet seit Jahren Finanzierungen für denMittelstand - einfach, schnell, innovativ. Denn dieKreditentscheidungen erfolgen auf Basis einer von creditshelf selbstentwickelten technologiegestützten Analyse. Das creditshelf-Teambesteht aus erfahrenen Experten, die über jahrelange Erfahrungen inder Finanzierung mittelständischer Unternehmen verfügen. Der Pionierder digitalen Mittelstandsfinanzierung in Deutschland wurde 2014gegründet und ist seit 2018 im Prime Standard an der FrankfurterWertpapierbörse gelistet.