Mittelstands-Studie: Sechs von zehn industriellen Betrieben führen bereits Produktions- und Finanzdaten zusammen / Unternehmen zeigen große Offenheit für Kreditmodelle auf Basis von Echtzeitdaten

Frankfurt (ots) - Immer mehr Unternehmen des industriellenMittelstands nutzen Kennzahlen aus der Produktion als Grundlage fürFinanzierungsentscheidungen. So führen 61 Prozent der Betriebe solcheDaten bereits heute zusammen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren eserst 47 Prozent. Das sind Ergebnisse der im zweiten Jahr in Folgedurchgeführten Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung4.0". creditshelf, der Gestalter digitaler Mittelstandsfinanzierung,hat dafür zusammen mit der TU Darmstadt fast 250 Vorstände undGeschäftsführer befragt."Wie unsere Studie zeigt, weicht mit der fortschreitendenDigitalisierung der Wirtschaft auch die Trennlinie zwischenProduktion und Finanzierung in vielen Unternehmen des industriellenMittelstands immer stäker auf", sagt Dr. Daniel Bartsch, Vorstand undGründungspartner von creditshelf. "Erstmals nutzt nun mehr als dieHälfte aller Unternehmen Kennzahlen wie Verbauchswerte,Durchlaufzeiten oder Ausschussquoten auch fürFinanzierungsentscheidungen. Neben Industrie 4.0 steht also auch dasThema Finanzierung 4.0 derzeit bei vielen Mittelständlern ganz obenauf der Agenda", so creditshelf-COO Bartsch weiter.Ein zusätzlicher Beleg dafür ist, dass neben den 61 Prozent, dieProduktionsdaten bereits heute für Finanzierungsentscheidungennutzen, weitere 32 Prozent planen, ein solches System aufzubauen.Lediglich sieben Prozent der Befragten haben sich damit bislang nochnicht beschäftigt. "Traditionell richten sich die Kreditkonditioneneines Unternehmens nach historischen Finanzkennzahlen sowievorhandenen Sicherheiten. Wird nun auch auf Echtzeit-Daten aus derProduktion zurückgegriffen, bekommen Investitions- und damitverbundene Kreditentscheidungen eine viel höhere Qualität, die zubesseren Konditionen und flexibleren Laufzeiten führen dürfte",skizziert Prof. Dr. Dirk Schiereck von der TU Darmstadt, der dieStudie wissenschaftlich begleitet hat, die Zukunft derMittelstandsfinanzierung.Dies sieht auch die große Mehrheit der Mittelständler so undunterstützt die stärkere Verwendung solcher Daten. So wäre für 90Prozent (Vorjahr: 88 Prozent) ein Finanzierungsmodell attraktiv, beidem sich die Kreditkonditionen eben nicht vorrangig vonVergangenheitsdaten und Sicherheiten ableiten, sondern von Daten,welche die Performance einer Investition belegen und jederzeitüberprüfbar machen. "Der Trend zur Industrie 4.0 verlangt demMittelstand große Investitionsvolumina ab. Banken zögern jedochhäufig bei der Finanzierung von Zukunftstechnologien oder digitalenGeschäftsmodellen. Neben der klassischen Kreditvergabe sollten dieUnternehmen daher auch neue, alternative Finanzierungswege in denBlick nehmen", rät creditshelf-Vorstand Bartsch.Über die Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0"Die Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0" beruhtauf einer Befragung, die creditshelf, der Gestalter digitalerMittelstandsfinanzierung (www.creditshelf.com), im Juli 2018durchgeführt hat. Insgesamt nahmen 244 Finanzentscheider ausmittelständischen Industrieunternehmen (Vorstände, Geschäftsführerund Mitglieder der Geschäftsleitung) an der Online-Erhebung durch einMarktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlich begleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. Gleichzeitig bietet das Unternehmen professionellen Investoren auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglichkeiten Zugang zur KMU-Finanzierung. Zu den Kernkompetenzen von creditshelf zählen die Auswahl geeigneter Kreditprojekte, die Analyse der Kreditwürdigkeit potenzieller Kreditnehmer und die Bereitstellung eines Kreditscorings sowie einer indikativen Kouponspanne. 