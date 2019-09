Mittelstands-Studie: Gut jedes zweite Industrieunternehmen nutzt über seine Produkte erhobene Daten für Service- und Wartungsleistungen

Frankfurt (ots) - 53 Prozent der deutschen Industrieunternehmenrüsten die an ihre Kunden ausgelieferten Produkte - zumindestteilweise - so aus, dass ihnen die wichtigsten Betriebsdaten zurVerfügung stehen und im Rahmen von Service- und Wartungsverträgengenutzt werden. Im Vorjahr lag dieser Wert erst bei 44 Prozent, 2017nutzten sogar nur 34 Prozent der Unternehmen solche Daten. Das sindErgebnisse der im dritten Jahr in Folge durchgeführten Studie"Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0". creditshelf, derGestalter digitaler Mittelstandsfinanzierung, hat dafür zusammen mitder TU Darmstadt mehr als 250 Vorstände und Geschäftsführer befragt."Für eine Vielzahl an Unternehmen ist Industrie 4.0 kein Buzzwordmehr, sondern gelebte Realität. Das Internet der Dinge hat denindustriellen Mittelstand erreicht. Das bedeutet: Kollege Computerwird zunehmend ersetzt von Kollege Cloud", sagt Dr. Daniel Bartsch,Vorstand und Gründungspartner von creditshelf. Die deutlichenSteigerungsraten von 34 über 44 auf jetzt 53 Prozent von 2017 bisheute zeigten, "dass die Unternehmen das Potenzial derDigitalisierung erkannt haben und die Möglichkeiten zunehmendausschöpfen", erläutert Bartsch.Der Datenaustausch zwischen einzelnen Fertigungsanlagen undIT-Systemen wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen, glaubt auchProf. Dr. Dirk Schiereck, der die Studie wissenschaftlich begleitethat. Dem Leiter des Fachgebiets Unternehmensfinanzierung an der TUDarmstadt zufolge sind viele Unternehmen aktuell in derPlanungsphase: "29 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dassdie Nutzung bisher nur in Einzelfällen erfolgt", so derFinanzierungsexperte. "Bei weiteren 9 Prozent ist die Einführungsolcher Technologien schon in Planung", erklärt Schiereck weiter. Nureine Minderheit gab sich ablehnend gegenüber der Möglichkeit,Betriebsdaten über einen maschinellen Datenaustausch zu bekommen. Für7 Prozent sei es "interessant, aber noch Zukunftsmusik", undlediglich 2 Prozent halten die Technologie in ihrem Umfeld für nichtsinnvoll.Auch die produzierenden Unternehmen selbst sind gewillt, sich alsDatenquelle zu öffnen. 76 Prozent der Unternehmen nutzen Anlagen,Maschinen oder Geräte, die Informationen im Rahmen von Service- oderWartungsverträgen an den Hersteller liefern. "Sie sehen sich als Teileiner Industrierevolution und wissen um die Vorteile eines schnellenund unkomplizierten Informationsaustauschs", so creditshelf-VorstandBartsch. "Die laufenden Nutzungsdaten versetzen den Anlagenbauer indie Lage, mögliche Probleme oder Ausfallzeiten frühzeitig zuerkennen. Noch bevor eine Krise oder ein Produktionsstopp eintritt,kann also frühzeitig gegengesteuert werden." Eine reibungsloseProduktion und Planungssicherheit im laufenden Betrieb können sichnach Angaben von Bartsch positiv auf das Rating bezüglich derKreditwürdigkeit eines Unternehmens auswirken. Damit hätten dieUnternehmen auch einen Vorteil bei der Finanzierung künftigerInvestitionsprojekte.Über die Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0"Die Studie "Industrieller Mittelstand und Finanzierung 4.0" beruhtauf einer im Juli 2019 durchgeführten Befragung des digitalenMittelstandsfinanzierers creditshelf (www.creditshelf.com). Insgesamtnahmen 259 Finanzentscheider aus mittelständischenIndustrieunternehmen an der Befragung per Online-Erhebung durch einMarktforschungsinstitut teil. Die Studie wurde wissenschaftlichbegleitet von Prof. Dr. Dirk Schiereck, Leiter des FachgebietsUnternehmensfinanzierung an der TU Darmstadt. 