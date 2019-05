Berlin (ots) - In einer gemeinsamen Pressemitteilung protestierenMittelstandspräsident Mario Ohoven und Jürgen Böhm,Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer, gegen dievon Bundesfinanzminister Olaf Scholz geplanten Kürzungen imBildungsetat:"Mit den geplanten Kürzungen des Bildungshaushaltes spartBundesfinanzminister Scholz an der Zukunftsfähigkeit Deutschlands.Schon heute reicht der Etat für moderne Bildung an allen Ecken undEnden nicht. In Zeiten des Fachkräftemangels sollte den Ausgaben fürBildung höchste Priorität eingeräumt werden. Was geschieht, istjedoch das exakte Gegenteil. Die Bildungsausgaben werden im kommendenJahr um mehr als eine halbe Milliarde Euro und bis 2023 sogar um 2,3Milliarden Euro gekürzt. Wie so ein zukunftsfähiges Bildungssystemfinanziert werden soll, ist mir unbegreiflich", kritisiertBVMW-Präsident Mario Ohoven.Darüber hinaus mahnt Ohoven die Finanzierungssituation desDigitalpaktes an: "Der Digitalpakt kommt einem Etikettenschwindelgleich. Von den dafür vorgesehenen fünf Milliarden Euro soll fast dieHälfte im Bildungsetat eingespart werden. Minister Scholz sollteseine Kürzungspläne dringend überdenken."Jürgen Böhm, Bundesvorsitzender des Verbands DeutscherRealschullehrer, erklärt: "Die Zukunftsaufgaben in Deutschland sindimmens - insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Vor diesemHintergrund können wir uns Einsparungen im Bildungssektor nichtleisten. Zudem muss bei allen Überlegungen zum Bildungshaushalt dieberufliche Bildung stärker in den Fokus gerückt werden."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell