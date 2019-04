Mittelstand trotz dauerhaftem Niedrigzins weiterhin mit 400 Mrd. EUR Finanzierungslücke

--------------------------------------------------------------EH Studie KMU Europahttp://ots.de/UeQ4vQ--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -- Die Finanzierungslücke bei kleinen und mittelständischenUnternehmen (KMU) in der Eurozone hat sich seit 2015 halbiert,bleibtjedoch trotz Niedrigzinsphase bestehen- Gründe: strengere Regulierung und mangelnde Diversifizierung derFinanzierung von KMU, aber auch teilweise Bonität- Große Unterschiede innerhalb Europas, größte Finanzierungslücke inden Niederlanden- Langfristig anhaltende Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfragebei der Finanzierung von KMU könnte Wettbewerbsfähigkeit undWirtschaftswachstum in Region beeinträchtigen- Starke Abhängigkeit es Mittelstands von Bankenfinanzierung: 70%versus 40% in den USAZwar ist die Finanzierungslücke in der Eurozone seit 2015 von 6%des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 3% des BIP im Jahr 2018 gesunken,dennoch haben kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) weiterhineine größere Nachfrage nach Krediten als der Bankenmarkt bedient. Inden USA ist die Lücke mit 2% geringer als in Europa. Angebot undNachfrage von Finanzierung variieren allerdings auch innerhalbEuropas sehr stark. Zu diesem Schluss kommt die aktuelle Studie desweltweit führenden Kreditversicherers Euler Hermes und TRIB Rating,dem Rating-Service von Euler Hermes Rating in Zusammenarbeit mitMoody's für europaweit einheitliche Ratings für mittelständischeUnternehmen."In der Eurozone kommen kleine und mittelständische Unternehmenleichter an Kredite als noch vor vier Jahren. Die Finanzierungslückehat sich seither halbiert", sagt Kai Gerdes, Chefanalyst von EulerHermes Rating. "Allerdings haben amerikanische Unternehmen weiter dieNase vorne, und in Europa fehlen trotzdem weiterhin rund 400Milliarden Euro (Mrd. EUR). Das ist auf den ersten Blick angesichtsder dauerhaft niedrigen Zinsen durchaus überraschend. Die Gründedafür dürften vermutlich sowohl an der strengen Regulierung in Europaund dem damit verbundenen geringeren Risikoappetit der Banken liegenals auch an der mangelnden Diversifizierung bei der Finanzierung derKMU."Alternative Finanzierungsformen gewinnen in Europa zwar zunehmendan Bedeutung, in anderen Ländern, insbesondere in den USA sind diesejedoch wesentlich weiter verbreitet. Innerhalb Europas ist das Bildsehr heterogen. In manchen Ländern gibt es keine Finanzierungslückenund in anderen ist diese signifikant.Größte Finanzierungslücke bei KMU in den Niederlanden, Deutschlandim Durchschnitt"In den Niederlanden ist die Finanzierungslücke mit 22% des BIP amgrößten", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes in Deutschland,Österreich und der Schweiz. "Aber auch in Belgien (14%), Frankreich(9%) oder Italien (4%) haben es Mittelständler schwerer an Kredite zukommen als im europäischen Durchschnitt. Deutschland liegt mit -3% inder goldenen Mitte und in Spanien decken sich Angebot und Nachfragevollständig. Das liegt allerdings vor allen an der deutlichgesunkenen Nachfrage nach Krediten."In Italien ist der Zugang zu Finanzierung weiterhin relativschwierig und die Nachfrage wie auch in Spanien erheblich gesunken.Insofern ist es wenig überraschend, das der Stiefelstaat eine etwashöhere Finanzierungslücke aufweist als der Durchschnitt. In denNiederlanden, Belgien und Frankreich liegt die große Lücke zwischenAngebot und Nachfrage zum einen an der relativ hohen Verschuldung derdortigen Mittelständler. Zum anderen aber auch an einer höherenwirtschaftlichen Aktivität. Die Verschuldung der dortigen Unternehmenhat allerdings stärker zugelegt als die wirtschaftliche Dynamik.Anhaltendes Auseinanderklaffen bei Finanzierung ist Warnsignal"Eine Finanzierungslücke ist ein deutliches Warnsignal - nicht nurfür die Mittelständler selbst", sagt Van het Hof. "Der Mittelstandist für die europäische Wirtschaft entscheidend, denn er macht 99%aller Unternehmen in der Region aus, die außerhalb des Finanzsektorstätig sind. Hält diese eklatante Lücke für die Mittelständler an,könnte dies zu einem geringeren Wachstum bei Investitionen führen,wenn sie diese nicht aus eigenen Mitteln stemmen können. Das wiederumkönnte in Zukunft die Wettbewerbsfähigkeit und das gesamteWirtschaftswachstum in der Region schwächen."Insbesondere für eher bonitätsschwache, stark verschuldete KMU istes weiterhin schwierig an Kredite zu kommen. Sie sind noch stärkervon Bankkrediten abhängig als noch 2015.Starke Abhängigkeit von Bankkrediten: 70% in Europa vs. 40% in denUSA "KMU decken rund 70% ihrer externen Finanzierung überBankkredite. In den USA macht dieser Anteil lediglich 40% aus", sagtGerdes. "Das häufig sehr stark spezialisierte Geschäftsfeld machteuropäische Mittelständler zudem weniger flexibel und damitanfälliger für Krisen. Sie haben meist kein Rating und damit nureingeschränkt Zugang zu alternativen Finanzierungsformen, was diegroße Abhängigkeit von Bankkrediten mit sich bringt. Im Krisenfalloder bei schlechter Bonität versiegen ihre Kreditquellen schnellerals die von größeren Unternehmen. Insbesondere auch, weil europäischeBanken einer strengeren Regulierung unterliegen und dadurch einenvergleichsweise geringeren Risikoappetit haben. 