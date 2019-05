München (ots) - Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwangerwill vor dem Hintergrund der Industriepolitik-Debatte den Mittelstandim Freistaat stärken. "Bayern ist erfolgreich wegen seiner vielenkleinen und mittleren Unternehmen. Eine gute Wirtschaftspolitik kannsich nicht intensiv genug für ihre Anliegen einsetzen", sagteAiwanger am Mittwochabend bei "Klartext am Türkentor". An derVeranstaltung des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) in Münchennahmen rund 40 Vorstände von Volksbanken und Raiffeisenbanken teil.Aiwanger will sich für eine Entlastung der Betriebe stark machen,um Investitionsanreize zu schaffen. Neben der Abschaffung desSolidaritätszuschlags sprach er sich unter anderem dafür aus, dieUnternehmenssteuern "in Richtung 25 Prozent" zu senken. Außerdemforderte der Politiker eine Beseitigung der Erbschaftssteuer, die erals "Synonym für die Bestrafung von Leistung und von Nachhaltigkeit"bezeichnete. Wer unternehmerische Verantwortung übernehme, dürfedurch die Abgabe nicht gelähmt und demotiviert werden, so Aiwanger.In einer Podiumsdiskussion mit GVB-Präsident Jürgen Gros hob derWirtschaftsminister die Bedeutung der bayerischen Volksbanken undRaiffeisenbanken für die Finanzierung des Mittelstands hervor. "DieUnternehmer brauchen Sie als Partner vor Ort", sagte Aiwanger zu denBankvorständen. In Bayern stellen Genossenschaftsbanken etwa jedenfünften als Firmenkredit ausgereichten Euro zur Verfügung. Damitnehmen sie eine führende Rolle am Markt ein.Gros begrüßte Aiwangers Plädoyer für den Mittelstand. Angesichtsder am Wochenende anstehenden Europawahl forderte er die bayerischeStaatsregierung zudem dazu auf, ihre kritische Position zu denumstrittenen Plänen für eine europäische Einlagensicherungbeizubehalten. "Der Sparerschutz in Deutschland bietet Bankkunden einhohes Sicherheitsniveau für ihre Einlagen. Es wäre fatal, diesefunktionierende nationale Lösung durch ein zentralisiertes EU-Systemzu ersetzen", so Gros. Dadurch würde die Stabilität der Bankenunionuntergraben und die Ansteckungsgefahr zwischen den Bankensystemenerhöht.Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt seit mehrals 125 Jahren die Interessen bayerischer Genossenschaften. Zu seinen1.242 Mitgliedern zählen 236 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowiemehr als 1.000 Unternehmen aus Branchen wie Landwirtschaft, Energie,Handel, Handwerk und Dienstleistungen. Sie bilden mit rund 50.000Beschäftigten und 2,9 Millionen Anteilseignern eine der größtenmittelständischen Wirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand:31.12.2018)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherTelefon: +49 89 / 2868 - 3402Telefax: +49 89 / 2868 - 3405E-Mail: presse@gv-bayern.deOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell