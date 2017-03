Mittelstand in Deutschland bester Laune, Verunsicherung bei den Großunternehmen wächst

Frankfurt am Main (ots) -- KfW-ifo-Mittelstandsbarometer zeigt Anstieg des Geschäftsklimaskleiner und mittlerer Firmen dank deutlich besserer Lageurteile- Großunternehmen fallen wegen pessimistischerer Erwartungenstimmungsmäßig weiter zurück- Beschäftigungs- und Preiserwartungen im Aufwind- Kräftiges Realwachstum im ersten QuartalNach der vorübergehenden Abkühlung im Januar zeigt sich dasGeschäftsklima im Mittelstand im Februar deutlich erholt undverbessert sich um 1,7 Zähler auf 21,2 Saldenpunkte. Höher notierteder Indikator zuletzt zur Jahresmitte 2011. Die bislang guten hartenKonjunkturdaten in Deutschland sorgen für deutlich bessere Laune inden Chefetagen der kleinen und mittleren Unternehmen. Ganz anderssieht es bei den Großunternehmen aus. Sie blicken mit zunehmenderSkepsis auf die internationalen politischen Risiken. Die erst vorkurzem geschlossene Stimmungsschere zwischen dem Mittelstand und denGroßunternehmen öffnet sich damit bereits wieder.Treiber des ordentlichen Stimmungsanstiegs im Mittelstand sind dieBeurteilungen der aktuellen Geschäftslage. Sie klettern sehr deutlichum 3,9 Zähler auf 33,4 Saldenpunkte. Das ist das zweitbesteMonatsergebnis seit der Wiedervereinigung und lässt auf ein kräftigesWirtschaftswachstum im ersten Quartal schließen. Gleichzeitig tretendie mittelständischen Geschäftserwartungen auf der Stelle (-0,2Zähler auf 9,2 Saldenpunkte). Angesichts der vielen Risiken und desbereits sehr hohen Niveaus der Lageurteile, des Bezugspunkts derErwartungen, ist diese Entwicklung verständlich.Bei den Großunternehmen setzt sich hingegen die bereits im Januarspürbare Verunsicherung in etwas gedämpftem Tempo fort. IhrErwartungsindikator fällt um 2,7 Zähler auf nun nur noch knappüberdurchschnittliche 2,5 Saldenpunkte. Gleichzeitig bewerten jedochauch die großen Firmen ihre aktuelle Geschäftslage weiterhin sehrpositiv (+1,8 Zähler auf 30,1 Saldenpunkte). Dadurch sinkt ihrGeschäftsklima im Februar zwar nur um moderate 0,5 Zähler auf 16,1Saldenpunkte. Gleichzeitig bleibt es aber noch weiter hinter demmittelständischen Vergleichswert zurück.Weiterhin gute Nachrichten kommen dagegen vom deutschenArbeitsmarkt, der bereits auf elf Jahre ununterbrochenenStellenaufbaus zurückblicken kann. Ein Ende ist nicht in Sicht, auchwenn sich die Zuwächse bei der Erwerbstätigenzahl etwas abflachendürften. Den anhaltenden Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt bezeugen auchdie Beschäftigungserwartungen des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers, dieim Februar insbesondere - aber nicht nur - bei den Mittelständlernkräftig zulegen (+2,4 Zähler auf 14,8 Saldenpunkte; Großunternehmen:+0,9 Zähler auf 17,8 Saldenpunkte). Die ungebrochene Bereitschaft zurSchaffung von Arbeitsplätzen unterstreicht, dass die Firmen trotz dergegenwärtigen Risiken auch über den unmittelbaren Tellerrand desersten Quartals hinaus grundsätzlich von einer Fortsetzung desAufschwungs ausgehen.Ein weiterer Trend, der inzwischen klar nach oben zeigt, sind dieAbsatzpreiserwartungen - und zwar in beiden Größenklassen ähnlichstark (Mittelstand: +1,7 Zähler auf 8,7 Saldenpunkte;Großunternehmen: +2,0 Zähler auf 7,3 Saldenpunkte). Die Erholung derInflationsrate ist geldpolitisch erwünscht und eine wichtigeVorbedingung für den Ausstieg aus dem extrem expansiven Kurs der EZB.Eine wieder höhere Inflation bedeutet aber auch, dass derReallohnanstieg in diesem Jahr nicht mehr so kräftig ausfallen wirdwie zuletzt. Dies schmälert die Zuwächse beim privaten Konsum, wassich wiederum dämpfend auf das Geschäftsklima im Einzelhandelauswirken könnte.Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, sagt dazu: "Diedeutsche Wirtschaft dürfte im ersten Quartal 2017 dynamisch wachsen.Hierfür sprechen insbesondere die durchweg sehr hohen Niveaus derGeschäftslageurteile. Ich schließe nicht aus, dass unsere vor kurzemgetroffene Konjunkturprognose von 0,6% für das erste Quartal sogarnoch übertroffen wird. Danach ist die Richtung weniger klar, dieskeptischeren Erwartungen der Firmen zeugen jedenfalls von einergewissen Sorge."Das aktuelle KfW-ifo-Mittelstandsbarometer ist abrufbar unterwww.kfw.de/mittelstandsbarometerPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.Volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell