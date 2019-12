Mittelstand: Bundesregierung muss wirtschaftspolitisch aktiver werden

BERLIN (dpa-AFX) - Der Mittelstand hat die Bundesregierung zum Jahreswechsel angesichts der schwächeren Konjunktur aufgefordert, mehr für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu tun.



Die Koalition müsse ihre wirtschaftspolitische Passivität aufgeben, sagte der Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Mario Ohoven, am Montag in Berlin. Der Mittelstand geht trotz der Industrierezession zwar optimistisch in das Jahr 2020. Deutschland bewege sich aber konjunkturell "auf dünnem Eis".

Einer aktuellen Umfrage zufolge schätzt ein Drittel der Firmen die gegenwärtige Geschäftslage als befriedigend ein, 47 Prozent als gut, 12 Prozent als sehr gut. Fast 80 Prozent der Unternehmen erwarten, dass sich ihre Geschäftslage in den nächsten 12 Monaten vorteilhaft oder zumindest stabil entwickelt. Mehr als 70 Prozent aber befürchten, dass die gesamte Volkswirtschaft in einen Abschwung gerät. Ohoven sagte, der Mittelstand habe massive Zweifel an der Fähigkeit und dem Willen der Politik, die Weichen für mehr Wachstum zu stellen. Er forderte erneut steuerliche Entlastungen und weniger Bürokratie./hoe/DP/mis