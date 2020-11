Mittelstand: Bundesregierung muss mit Herbstoffensive Wachstumskräfte stärken

Berlin (ots) - Berlin - Zum Jahresgutachten des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erklärt BVMW-Bundesgeschäftsführer Markus Jerger:"Die Bundesregierung muss angesichts des spürbaren Einbruchs der Wirtschaft in diesem Jahr mit einer Herbstoffensive in der Wirtschafts- und Finanzpolitik neue, kräftige Impulse für Wachstum und Beschäftigung setzen. Notwendig ist ein Steuerpaket, das nachhaltig Vertrauen bei Investoren und Konsumenten schafft.Die Absenkung der Mehrwertsteuersätze hat bisher, wie vom BVMW erwartet, nicht den gewünschten Effekt einer Konsumsteigerung gebracht. Um Konsumanreize zu schaffen, müssen deshalb die Absenkungen über den Jahreswechsel hinaus verlängert und die Mehrwertsteuersätze langfristig auf 15 Prozent vereinheitlicht werden.Zudem muss jetzt der Einstieg in eine grundlegende Einkommen- und Unternehmenssteuerreform erfolgen. Zur Stärkung der Eigenkapitaldecke bedarf es einer mittelstandsfreundlichen Ausgestaltung der Thesaurierungsrücklage, einer Ausweitung des steuerlichen Verlustrücktrags auf fünf Jahre sowie einer Anhebung der Umsatzgrenzen bei der Ist-Versteuerung der Umsatzsteuer für kleine und mittlere Unternehmen.Weitere wichtige Elemente einer solchen Herbstoffensive sind die Entfristung der degressiven Abschreibung und eine Verlängerung der staatlichen Garantie für die Warenkreditversicherung über den Jahreswechsel hinaus. Entscheidend ist, dass die Bundesregierung handelt - gerade jetzt."Pressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell