Mittelständler weltweit haben nachhaltige Entwicklung im Blick

Frankfurt am Main (ots) -- Im Fokus der Unternehmen steht die Sicherstellung guterArbeitsbedingungen- Deutscher Mittelstand setzt sich besonders oft für Umwelt- undKlimaschutz einEin verantwortungsvolles und auf nachhaltige Entwicklungausgerichtetes Verhalten ist vielen Mittelständlern ein Anliegen.Neun von zehn Mittelständlern in den Industrie- und Schwellenländernhaben sich in den vergangenen zwei Jahren für soziale oderökologische Ziele engagiert. Sie setzen sich beispielsweise für guteArbeitsbedingungen in ihrem eigenen Unternehmen ein, achten aufsoziale Mindeststandards bei Lieferanten, oder engagieren sich fürden Klima- und Umweltschutz. Dies zeigt eine Sonderauswertung desKfW-Wettbewerbsindikators 2016, für den mehr als 3.100 kleine undmittlere Unternehmen in zehn wichtigen Volkswirtschaften Europas undder Welt unter anderem zum Thema Corporate Social Responsibility(CSR) befragt wurden.Die Sicherstellung guter Arbeitsbedingungen im eigenen Unternehmenist dabei in allen Ländern die CSR-Aktivität, der die Mittelständlerdie größte Bedeutung beimessen. Jedes zweite der befragtenUnternehmen setzt sich hierfür ein. Der deutsche Mittelstand liegtmit etwa 41 % etwas unter dem Durchschnitt. Hier zu Lande sind dieStandards im internationalen Vergleich schon sehr hoch und dieArbeitsbedingungen deutlich besser als in vielen anderen Regionen."Gute Arbeitsbedingungen sind eine wichtige Voraussetzung dafür, dassmittelständische Unternehmen im Wettbewerb um qualifizierteFachkräfte erfolgreich sein können", kommentiert Dr. Jörg Zeuner,Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. "Die Mittelständler profitierenvon ihrem Engagement für ihre Beschäftigten." Daher fordert jederfünfte Mittelständler auch von seinen Lieferanten die Einhaltungsozialer Mindeststandards ein.Vergleichsweise hoch auf der CSR-Agenda der Mittelständler stehtauch der schonende Umgang mit Ressourcen. Mehr als drei von zehnUnternehmen haben sich in den vergangenen zwei Jahren für eineVerbesserung ihrer Materialeffizienz engagiert, fast genauso vielefür die Erhöhung ihrer Energieeffizienz. In Deutschland war dieVerbesserung der Materialeffizienz für 28 % und die Erhöhung derEnergieeffizienz für 37 % der befragten Unternehmen ein Thema.Die Verbesserung der Energieeffizienz ist zudem das CSR-Thema, dasaus Sicht der Mittelständler weltweit am stärksten an Bedeutunggewinnen wird. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen gehtdavon aus, dass das Thema für sie in den kommenden Jahren wichtigerwird. "Mit der Umsetzung des internationalen Klimaabkommens, die auchGegenstand des Weltklimagipfels 2017 in Bonn sein wird, dürfte sichder Druck zu einem effizienteren Umgang mit Energie auch imMittelstand weiter verstärken", sagt KfW-Chefvolkswirt Zeuner. "Diedeutschen Unternehmen haben hier schon einige Fortschritte erzielt.In Zukunft werden sie sich jedoch weiter anstrengen müssen, daEnergieeffizienz zunehmend zum Wettbewerbsvorteil wird."Auch über das Thema Energieeffizienz hinaus engagieren sich diedeutschen Mittelständler überdurchschnittlich stark für den Klima-und Umweltschutz. Gut jedes dritte kleinere und mittlere Unternehmengab an, in den letzten zwei Jahren in diesem Bereich aktiv gewesen zusein. Auf internationaler Ebene setzt sich nur rund jedes vierteUnternehmen für den Klima- und Umweltschutz ein.Die Förderung sozialer Projekte und humanitäre Hilfe stehendagegen weniger stark im Vordergrund. Dies gilt insbesondere fürUnternehmen in Europa, wo die soziale Verantwortung traditionellstärker beim Staat gesehen wird als beispielsweise in den USA. InDeutschland haben sich in den vergangenen zwei Jahren knapp 17 % derMittelständler für soziale Projekte oder humanitäre Hilfe eingesetzt.Vergleichsweise gering ausgeprägt ist auch das Engagement fürWissenschaft, Kultur, Kunst oder Sport.Hinweis:Im Rahmen des KfW-Wettbewerbsindikators 2016 wurden mehr als 3.100Unternehmen mit 50 - 500 Beschäftigten in Deutschland, Frankreich,Großbritannien, Spanien, Italien, Russland, China, Brasilien, Japanund den USA zu ihren CSR-Aktivitäten befragt. Die Sonderauswertunghierzu finden Sie unter www.kfw.de/fokus.Pressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Christine Volk,Tel. +49 (0)69 7431 3867, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Christine.volk@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell