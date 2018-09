Mittelständische Unternehmen machen sich zunehmend unabhängig von Energiekosten

Frankfurt am Main (ots) -- Kleine und mittlere Unternehmen habenEnergieeffizienz-Investitionen intensiviert- Preisrückgang bei viel genutzten Energieträgern in denvergangenen Jahren entlastet Unternehmen- Anteil der Unternehmen mit niedrigen Energiekosten steigt,derjenige mit hohen Energiekosten sinkt- KfW-Chefvolkswirt Dr. Jörg Zeuner: "SichtbareBewusstseinsveränderung bei mittelständischen Unternehmen"Der Mittelstand in Deutschland hat in den vergangenen Jahren seineAnstrengungen zur Verbesserung der betrieblichen Energieeffizienzverstärkt. Besonders aktiv waren dabei die kleinen Unternehmen.Gleichzeitig sind in den vergangenen vier Jahren die Preise für imUnternehmenssektor stark genutzte Energieträger wie Mineralölprodukteoder Gas gesunken. Die Belastung der Firmen durch Energiekosten istdamit insgesamt erheblich zurückgegangen. Die Unternehmen sind heutedeutlich weniger anfällig gegen künftig eventuell steigendeEnergiepreise als noch vor einigen Jahren. Dies zeigt eine Analysevon KfW Research auf Basis des KfW Mittelstandspanels.Danach haben in den Jahren 2014 bis 2016 rund 1,4 Millionenmittelständische Unternehmen Maßnahmen zur Verbesserung ihrerEnergieeffizienz und zur Einsparung von Energiekosten ergriffen, dasentspricht einem Anteil von 37 % und einer Steigerung von 4 %gegenüber dem Vergleichszeitraum 2011 bis 2013. Vor allem die kleinenBetriebe mit bis zu 10 Beschäftigten haben ihre Aktivitäten merklichgesteigert. Bei ihnen liegt der Anteil derjenigen, dieEnergieeffizienzmaßnahmen ergriffen haben, bei 36 % und damit um 5 %höher als beim vorangegangenen Bericht. Auch Unternehmen aus denSonstigen Dienstleistungen erhöhen ihr Engagement maßgeblich (Anteilmit Zuwachs um 12 Prozentpunkte).Zu beobachten ist eine veränderte Schwerpunktsetzung: Standen inden Jahren 2011-2013 leichter zu realisierende, wenigerkapitalintensive Maßnahmen wie z.B. der Wechsel des Energieversorgersim Vordergrund, haben sich die Mittelständler zwischen 2014 und 2016weitaus stärker investiven Maßnahmen zugewandt und beispielsweise inenergieeffiziente Produktionsanlagen und Geräte investiert.Der Chefvolkswirt der KfW, Dr. Jörg Zeuner, kommentiert dieErgebnisse der Untersuchung: "Die Ergebnisse unseres Monitoringszeigen, dass der effiziente Umgang mit Energie für mittelständischeUnternehmen immer wichtiger wird. Wir sehen darin einen Beleg füreine Bewusstseinsveränderung im Mittelstand. Allerdings ist einhöheres Tempo bei der Verbesserung der Energieeffizienz imUnternehmenssektor auch notwendig, nicht nur im Hinblick auf die zuerreichenden Energieziele der Bundesregierung, sondern auch auf dieWettbewerbsfähigkeit der Unternehmen selbst."Das verstärkte Engagement für Energieeffizienz - zusammen mit dengesunkenen Preisen wichtiger Energieträger - entfaltet für dieUnternehmen zunehmend Wirkung: Inzwischen wenden 56 % dermittelständischen Unternehmen nicht mehr als 5.000 Euro pro Jahr fürEnergiekosten auf, in den Jahren zwischen 2011 und 2013 lag ihrAnteil noch bei lediglich 40 %. Parallel dazu ging der Anteil derUnternehmen mit Energiekosten von mehr als 50.000 Euro von 20 % auf13 % zurück.Die aktuelle Analyse "Mittelständische Unternehmen machen sichzunehmend unabhängig von Energiekosten" ist abrufbar unter:www.kfw.de/fokusPressekontakt:KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 FrankfurtKommunikation (KOM), Wolfram SchweickhardtTel. +49 (0)69 7431 1778, Fax: +49 (0)69 7431 3266,E-Mail: Wolfram.Schweickhardt@kfw.de, Internet: www.kfw.deOriginal-Content von: KfW, übermittelt durch news aktuell