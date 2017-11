Mittelstädte im Mietpreis-Check: größte Preissprünge im Süden und Niedersachsen

Nürnberg (ots) - Große Preissteigerungen bei den deutschenMittelstädten: Mieten in Fulda 40 Prozent höher als noch vor 5 Jahren/ Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung von immowelt.de, in derdie Angebotsmieten der 108 deutschen Städte mit 50.000 bis 100.000Einwohnern verglichen wurden / Auch Landshut (+37 Prozent), Garbsen(+36 Prozent) und Langenhagen (+35 Prozent) mit starken Anstiegen /Höchste Mieten in den südlichen Bundesländern, niedrigste im Ostenund NRWDie Mieten in Deutschlands Mittelstädten ziehen an. Besonders inHessen, Bayern und Niedersachsen waren die Mietsteigerungen in denvergangenen 5 Jahren hoch. Am stärksten fielen sie in Fulda aus. Inder hessischen Hochschulstadt verteuerten sich die Preise um 40Prozent. 2012 kostete eine Mietwohnung im Median noch 5,50 Euro proQuadratmeter, aktuell sind es 7,70 Euro. Zu diesem Ergebnis kommteine aktuelle Auswertung von immowelt.de. Untersucht wurden dafür dieMietpreise der insgesamt 108 deutschen Städte mit 50.000 bis 100.000Einwohnern.Eine ähnlich hohe Steigerung wie in Fulda gab es auch in Landshut.In der größten Stadt Niederbayerns haben sich die Mieten seit 2012 um37 Prozent verteuert - allerdings auf einem höheren Preis-Niveau alsin Fulda. Inzwischen müssen Mieter im Median 10 Euro für denQuadratmeter zahlen, vor 5 Jahren waren es noch 7,30 Euro. In beidenStädten werden aktuell viele hochwertige und renovierte Wohnungen inguter Lage angeboten. Das wirkt sich genauso auf den Preis aus wiedie steigenden Einwohner- beziehungswiese Studentenzahlen und diedamit verbundene erhöhte Nachfrage nach Wohnraum.Niedersachsen im AufwindUnter den Top 15 mit dem größten Anstieg befinden sich 5 Städteaus Niedersachsen. Garbsen (+36 Prozent) und Langenhagen (+35Prozent) befinden sich sogar auf Platz 3 und 4. Bei beiden Städtenspielt die unmittelbare Nähe zu Hannover eine preistreibende Rolle.Zudem wurden dort viele Wohnung modernisiert und renoviert, um sie zuhöheren Preisen weiterzuvermieten. Aber auch abseits derLandeshauptstadt in Wolfenbüttel, Lüneburg (je +27 Prozent) undHameln (+26 Prozent) zahlen Mieter rund ein Viertel mehr als noch2012.Teurer Süden, günstiger OstenZwar befinden sich zahlreiche Mittelstädte in Niedersachsen imAufwind, an das Preis-Niveau in den südlichen Bundesländern kommensie aber noch nicht heran. Die teuerste aller untersuchten Städte istKonstanz. Hier kostet die Miete im Median 11,80 Euro proQuadratmeter. Die gute Lage am Bodensee sowie die Nähe zur Schweizsorgen für hohe Mieten. Direkt dahinter folgt das hessische BadHomburg (11,00 Euro), das sich in Pendeldistanz zu Frankfurt befindetund dadurch die Auswirkungen der teuren Mietpreise in derBankenmetropole zu spüren bekommt.Tübingen (10,70 Euro), Sindelfingen (10,40 Euro) und Ludwigsburg(10,10 Euro) verdeutlichen neben Konstanz das allgemein hohePreis-Niveau Baden-Württembergs. Knapp darunter befinden sich diebeiden bayerischen Mittelstädte Landshut und Rosenheim mit einemQuadratmeterpreis von jeweils 10 Euro. Nicht einmal halb so teuer wiein den südlichen Bundesländern ist es im Osten. Mit 4,40 Euro proQuadratmeter ist das sächsische Plauen die günstigste alleruntersuchten Städte. Görlitz (4,60 Euro), Gera (5,00 Euro) undZwickau (5,10 Euro) liegen nur knapp darüber. Neben den ostdeutschenStädten sind zudem viele Gemeinden aus NRW preislich im unterenDrittel angesiedelt. Besonders im Sauerland sind die Mieten niedrig:In Arnsberg (5,30 Euro), Menden (5,40 Euro) und Iserlohn (5,50 Euro)leben Mieter äußerst preiswert.Grafiken und Tabellen zu den Mietpreisen in allen 108 Städtenkönnen Sie hier herunterladen: http://ots.de/rwJW5BerechnungsgrundlageDatenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 108 deutschenMittelstädten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern waren 142.700Mietwohnungen und -häuser, die jeweils 2012 und 2017 (im ersten bisdritten Quartal) auf immowelt.de inseriert wurden. Die Mietpreisespiegeln den Median der Nettokaltmieten bei Neuvermietung wider.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie inunserem Pressebereich unter http://presse.immowelt.de.Über immowelt.de:Das Immobilienportal www.immowelt.de ist einer der führendenOnline-Marktplätze für Wohnungen, Häuser und Gewerbeimmobilien.Gemeinsam mit immonet.de verzeichnet das Immobilienportal eineReichweite von monatlich 47 Millionen Visits*. Immowelt.de ist einPortal der Immowelt Group, die mit bauen.de, umzugsauktion.de undferienwohnung.com weitere reichweitenstarke Portale betreibt. ZweitesHauptgeschäftsfeld ist die Entwicklung von Softwarelösungen für dieImmobilienbranche.* Google Analytics; Stand: Januar 2017Pressekontakt:Immowelt AGNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deJan-Carl Mehles+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: Immowelt AG, übermittelt durch news aktuell