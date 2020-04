Mitteldeutschland extra dry - Wie kommen wir mit der Trockenheit zurecht?

Leipzig (ots) - "Fakt ist! Aus Dresden" diskutiert über die Auswirkungen der andauernden Trockenheit: Sendung am Montag, 04.05.2020, 22.05 Uhr im MDR-Fernsehen, bereits 20.15 im Livestream bei MDR.DE und danach in der ARD-MediathekSchon wieder diese Trockenheit! Die Gießkanne ist in diesem Frühjahr das wichtigste Arbeitsgerät der Kleingärtner, damit die jungen Pflanzen auf den Beeten überleben. Für viele Landwirte droht die neuerliche Dürre existenziell zu werden. In den Wäldern vermehrt sich der Borkenkäfer. Und in den berühmten Landschaftsparks Mitteldeutschlands müssen die Gärtner zusehen, wie der wertvolle historische Baumbestand Schaden nimmt.Was ist mit dem Wetter los? Im April, der einst als Regenmonat galt, ist fast kein Tropfen gefallen. Von ein paar Schauern abgesehen, sei auch in den nächsten Tagen kein nennenswerter Niederschlag zu erwarten, sagen die Meteorologen. Und auf den Karten erscheint Mitteldeutschland in dunkelroten Farben. Keine andere Region Deutschlands ist derart ausgetrocknet, bis in tiefe Bodenschichten. Wie kommt das?Droht uns ein dritter Dürresommer in Folge? Und wie sollen wir mit diesen Wetterextremen umgehen? Darüber diskutieren bei "Fakt ist! Aus Dresden":- Sven Plöger, ARD-Meteorologe - Viola Hanke, Gartenliebhaberin und ehemalige Obstzüchterin in Pillnitz - Elke Neubert, Landwirtin aus Torgau - Wolfram Günther, Sachsens Umweltminister (Die Grünen) - Andreas Marx, Klimaforscher in LeipzigModeration: Andreas F. RookPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Sachsen, Peggy Ender, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,Mobil: (0151) 15 13 46 99, E-Mail: peggy.ender@mdr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4585568OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell