Mitteldeutsche Zeitung: zur elektronischen Patientenakte

Halle (ots) - Wer einmal in der Notlage war, wichtige Befunde voneinem Arzt besorgen zu müssen, der inzwischen in den Ruhestandgegangen ist, weiß, wie wichtig eine elektronische Patientenakte ist.Sie wird helfen, Doppeluntersuchungen zu vermeiden und schneller alsbisher die geeignete Behandlung eines Patienten zu ermöglichen.Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Medikamenten könnenverhindert werden, weil die App der Gesundheitsakte Alarm schlägt,sobald gefährliche Kombinationen erkannt werden. Da der VersicherteHerr über seine Daten bleibt, muss sich niemand Sorgen um den Schutzderselben machen. Zur Erinnerung: Heute ist es üblich, dass ÄrzteBefunde faxen. Das ist so sicher wie der Versand einer Postkarte.