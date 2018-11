Mitteldeutsche Zeitung: zur deutschen Haushaltspolitik

Halle (ots) - SPD und Union tun so, als würde sich die Welt nachihrem Koalitionsvertrag richten. Der geht davon aus, dass Deutschlandweiter wächst und die Steuerquellen kräftig sprudeln. Und so werdenDinge beschlossen, die kostspielig sind, aber so gut wie nichtsbringen. Beispiel Baukindergeld: Die milliardenteure Subvention wirdlediglich dazu führen, dass die Baupreise weiter steigen. Schließlichwird die neue Förderung fortan überall eingepreist. Nun macht esallerdings keinen Sinn, Geld für schlechte Zeiten zu horten. Dasbeste Mittel, um die wirtschaftliche Stärke zu erhalten und so Krisenbesser zu überstehen, sind Investitionen in die Zukunft: Bildung,Digitalisierung, Infrastruktur. Deutschland lebt in vielen Bereichennach wie vor von der Substanz. Das hat die Boom-Phase lange Zeitüberdeckt, doch die Probleme, wie etwa fehlende Fachkräfte, werdenimmer sichtbarer.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell