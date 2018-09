Mitteldeutsche Zeitung: zur Zeitumstellung

Halle (ots) - Was nun folgen dürfte, ist eine leidenschaftlicheDiskussion über die Vorzüge und Nachteile einer dauerhaften Normal-oder der ewigen Sommerzeit. Da haben wohl alle Seiten ihre gutenGründe. Und auch Wissenschaftler und Mediziner werden in dieserDebatte ihr Wörtchen mitreden. Gerade letzteren wird die möglicheEntscheidung für eine ewige Sommerzeit ein großes Forschungsfeldhinsichtlich der Folgen für die menschliche Gesundheit eröffnen.Dennoch werden sich die nationalen Regierungen wohl sehrwahrscheinlich eher von der Frage leiten lassen, welche Varianteökonomisch mehr Sinn macht. Somit bleibt es dann am Ende eben dochbei dem lateinischen Sprichwort: "Wer Zeit nutzt, hat Zeit gewonnen."Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell