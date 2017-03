Mitteldeutsche Zeitung: zur Vorstellung des Wahlprogramms der Grünen

Halle (ots) - Der Schulz-Hype legt eine grüne Schwäche offen. DiePartei ist nicht nur bürgerlicher, sondern auch opportunistischergeworden. Sie koaliert mit allen, die nicht bei drei auf dem Baumsind, und feiert dies als Wert an sich. Hinter all dem verbirgt sicheine professionelle Deformation. Je länger Leute in der Politik sind,desto stärker wird der Drang, Inhalte machtstrategisch zu sehen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell