Mitteldeutsche Zeitung: zur Ukraine

Die Wahl Selenskyjs ist bemerkenswert, weil siebeides zugleich ist: Ausdruck demokratischer Reifung in der nochjungen Republik und Indiz einer fortschreitenden inhaltlichenEntleerung von Politik. Die gute Nachricht ist: Trotz des Krieges undder Armut in ihrem Land beweisen die Ukrainer ihre Fähigkeit zumfriedlichen Machtwechsel. Das ist das Verdienst der Wähler, die inScharen zur Wahl gegangen sind. Mit dem Eingeständnis seinerNiederlage und dem Angebot zur Zusammenarbeit hat auch PräsidentPetro Poroschenko seinen Anteil am geordneten Übergang. Andererseitsirritiert der Wahlsieg Selenskyjs, weil er Demokratie zum Spektakelstutzt.