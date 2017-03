Mitteldeutsche Zeitung: zur Türkei

Halle (ots) - Erdogan weiß genau, mit welchen Worten er seineLandsleute in der EU erreichen kann. Seine Nazi-Vergleiche sindfalsch und unhistorisch. Wer ausgerechnet in Holland"Nazi-Überbleibsel" ausmacht, der will nur provozieren, um möglichstviele Auslandstürken zu bewegen, am 16. April das Kreuz an dergewünschten Stelle zu machen. Die Taktik Erdogans ist simpel, aberscheint dennoch wirkungsvoll zu sein. Verbote wirken nicht. GutesZureden verhallt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell