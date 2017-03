Mitteldeutsche Zeitung: zur Suche nach einem Atommüll-Endlager

Halle (ots) - Für den gefährlichsten Müll muss ein Ort gefundenwerden. Er muss so sicher wie möglich sein. Diese Entscheidung istschwer genug. Sie sollte von Menschen gefällt werden, die das größteWissen haben. Experten also. Ob nun der Rest der Öffentlichkeitbeteiligt wurde oder nicht - Protest wird es ohnehin geben. Ihn imVorhinein mit dem Hinweis auf Transparenz abzuwürgen, istundemokratisch. Das könnte am Ende zum Testfall werden.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell