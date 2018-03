Mitteldeutsche Zeitung: zur Slowakei

Halle (ots) - Nun also tritt Innenminister Robert Kalinak zurück.Der Verdacht liegt nahe, dass dieses Bauernopfer dem mächtigeRegierungschef Robert Fico das Amt retten soll. In der Slowakei isteine Entwicklung zu beobachten ist, die typisch ist für dieEU-Staaten im Osten Europas. Dort hat sich nach 1989 zwar keinOligarchen-System ausgebildet wie in Russland oder der Ukraine. Dochauch in Ungarn, Polen, Tschechien oder der Slowakei ist es altenKadern im Zusammenspiel mit skrupellosen Emporkömmlingen gelungen,die Schalthebel der Macht in Staat, Wirtschaft und Gesellschaftbesetzt zu halten.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell