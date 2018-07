Mitteldeutsche Zeitung: zur Rundfunkgebühr

Halle (ots) - In einer Zeit, in der insbesondere deröffentlich-rechtliche Rundfunk und dessen Finanzierung zumbevorzugten Gegenstand ideologischer Auseinandersetzungen gewordensind, in denen Kampfbegriffe wie Lügenpresse und Zwangsgebührenaufgeboten werden, ist die Bestätigung eines verfassungsgemäßenAuftrags ein wichtiges gesellschaftspolitisches Signal. Esstabilisiert die Existenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks alsbedeutenden Faktor bei der Grundversorgung mit Informationen und alsGarant der demokratischen Meinungsbildung, mahnt aber auch dieSchließung einer Gerechtigkeitslücke an. Die Richter erklärten dieBeitragspflicht für eine Zweitwohnung als unvereinbar mit demGrundgesetz, spätestens bis zum 30. Juni 2020 soll eine Regelungder Befreiung gefunden werden. Das klingt wie ein Passus imKleingedruckten, formuliert aber eine entscheidende Anforderung füreine Neugestaltung der Beitragserhebung.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell