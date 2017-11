Mitteldeutsche Zeitung: zur Regierungsbildung

Halle (ots) - Die Kanzlerin strahlt in Deutschland nicht mal soviel Macht aus, dass man unter ihr regieren will. Schlimmer noch, dasGlyphosat-Votum des CSU-Ministers Schmidt beweist, dass ihreAutorität nicht einmal im eigenen Kabinett reicht, um die Chance aufeine schwarz-rote Koalition zu wahren. Schmidt hatte sich mitSeehofer abgestimmt, aber die Weisung aus dem Kanzleramt ignoriert.Was zeigt: Nicht das Wahlergebnis an sich verhindert eineRegierungsbildung, sondern, dass die drei wichtigsten Akteure nichtmehr über genug Autorität dafür verfügen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell