Und trotzdem macht man es sich zu leicht, wenn mandie Ausbreitung des Populismus so abtut - oder sie der Debattezuschreibt, die nach der großen Flüchtlingsaufnahme von 2015 und 2016Deutschland spaltete. Denn die Wut der Gelbwesten in Frankreich, dasVotum für den Brexit und die Wahlsiege der Populisten Trump in denUSA und Bolsonaro in Brasilien lassen sich damit nicht erklären. Sehrwohl aber damit, dass es in immer mehr westlichen Staaten inzwischengenug Wähler gibt, die sich von den alten Eliten abwenden. Das sindbesonders jene, die sich wirtschaftlich abgehängt fühlen und diesehen, dass es den Eliten immer besser geht, und diese sich womöglichnoch im Glanz der eigenen Wohltätigkeit sonnen, weil sie für mehrHilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen werben.