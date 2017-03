Mitteldeutsche Zeitung: zur Maut

Halle (ots) - Für deutsche Autofahrer ist die einst bittere Pillein das Bonbon-Papier der Entlastung bei der Kfz-Steuer gewickeltworden. Das klingt nach fairem Ausgleich. Doch der funktioniert nurrechnerisch. Was geschieht, wenn immer mehr Autos so umweltfreundlichwerden, dass der private Entlastungsbeitrag die erwarteten Einnahmendes Bundes übersteigt? Kein Minister lebt gern mit einem Loch in derKasse. Irgendwo wird an der Steuerschraube gedreht werden. Es hatetwas von Solidaritätszuschlag: eine historische Momentaufnahme, amEnde dann doch für die Ewigkeit.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell