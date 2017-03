Mitteldeutsche Zeitung: zur Maut

Halle (ots) - Die Ausländer-Maut ist ein lächerliches Projekt, undsie war es von Anfang an. Sie verknüpft das ThemaInfrastrukturfinanzierung mit billigem Populismus. Es spricht janichts dagegen, über die Einführung einer Autobahngebühr für Pkw inDeutschland nachzudenken. Aber dann sollen auch alle Nutzergleichermaßen zahlen. Es ist nicht einmal klar, ob Dobrindts Maut demStaat überhaupt einen einzigen Euro Mehreinnahmen bringen wird.Gesetze wie diese gehören in den Schredder. Der Bundesrat hat in derkommenden Woche genau dazu die Gelegenheit.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell