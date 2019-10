Mitteldeutsche Zeitung: zur Landtagswahl in Thüringen

Halle (ots) - Soll die CDU sich allen Ernstes als Partner anbieten für einePartei, die vor ihren Umbenennungen in PDS und in Linkspartei SED hieß? Gewiss,die SED-Herrschaft und von ihr verantwortetes Unrecht sind das zentraleHindernis, eins von gigantischem Format. Zugleich aber liegt gerade hier aucheine gigantische Chance. 30 Jahre nach 1989 ist jetzt eine Auflösung der langeals unüberbrückbar empfundenen Feindseligkeit zwischen der Linken und der CDUmöglich. Wenn beide jetzt erstmals die Köpfe zusammenstecken, kann darin etwasGutes, vielleicht sogar Heilendes für Deutschland als Ganzes liegen. Weder dieLinkspartei noch die Union sind verpflichtet, ihre Identität bis in alleEwigkeit allein aus Vergangenem zu definieren.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell